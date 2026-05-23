Медведев: Пашиняна прогонят, если Армения перейдет на европейские цены

2026-05-23T11:58+0300

МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Население Армении прогонит премьера Никола Пашиняна, если Ереван перейдет на европейские цены на газ, считает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "И правда, всем ведь ясно, что при переходе на европейские газовые цены население страны А погонит этого дяденьку ссаными тряпками прямо к его любвеобильному другу Макрону в Париж", - написал Медведев на платформе "Макс".Он упомянул слова Пашиняна об "обязанности" России сохранить для Армении нынешние цены на газ - 177,5 долларов за тысячу кубометров. При том, что биржевые цены на этот продукт в Европе в мае 2026 года находились в районе 570–590 долларов за тысячу кубометров по фьючерсам на хабе TTF в Нидерландах, отметил зампред Совбеза.Медведев считает, что премьер Армении в этой ситуации старается "понравиться сразу всем на свете"."Но так не бывает. Шансы приземлиться, как киевская власть в 2014-м, голой жопой на упрямого ежа экономических реалий растут каждый день. Так что самое время начинать переговоры о поставках американского сжиженного газа морем прямо в порты страны А!" - добавил зампред Совбеза.

