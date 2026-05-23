Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Медведев: Пашиняна прогонят, если Армения перейдет на европейские цены - 23.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260523/medvedev-870160801.html
Медведев: Пашиняна прогонят, если Армения перейдет на европейские цены
Медведев: Пашиняна прогонят, если Армения перейдет на европейские цены - 23.05.2026, ПРАЙМ
Медведев: Пашиняна прогонят, если Армения перейдет на европейские цены
Население Армении прогонит премьера Никола Пашиняна, если Ереван перейдет на европейские цены на газ, считает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий... | 23.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-23T11:58+0300
2026-05-23T12:25+0300
газ
армения
ереван
дмитрий медведев
никол пашинян
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/15/865777473_0:201:2927:1847_1920x0_80_0_0_e4943dcd0b1b9b497804c628ba667cc2.jpg
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Население Армении прогонит премьера Никола Пашиняна, если Ереван перейдет на европейские цены на газ, считает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "И правда, всем ведь ясно, что при переходе на европейские газовые цены население страны А погонит этого дяденьку ссаными тряпками прямо к его любвеобильному другу Макрону в Париж", - написал Медведев на платформе "Макс".Он упомянул слова Пашиняна об "обязанности" России сохранить для Армении нынешние цены на газ - 177,5 долларов за тысячу кубометров. При том, что биржевые цены на этот продукт в Европе в мае 2026 года находились в районе 570–590 долларов за тысячу кубометров по фьючерсам на хабе TTF в Нидерландах, отметил зампред Совбеза.Медведев считает, что премьер Армении в этой ситуации старается "понравиться сразу всем на свете"."Но так не бывает. Шансы приземлиться, как киевская власть в 2014-м, голой жопой на упрямого ежа экономических реалий растут каждый день. Так что самое время начинать переговоры о поставках американского сжиженного газа морем прямо в порты страны А!" - добавил зампред Совбеза.
армения
ереван
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/15/865777473_99:0:2828:2047_1920x0_80_0_0_9e9467b2518b40a5074ef0c17de57551.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, армения, ереван, дмитрий медведев, никол пашинян, россия
Газ, АРМЕНИЯ, Ереван, Дмитрий Медведев, Никол Пашинян, РОССИЯ
11:58 23.05.2026 (обновлено: 12:25 23.05.2026)
 
Медведев: Пашиняна прогонят, если Армения перейдет на европейские цены

Медведев: народ Армении прогонит Пашиняна, если страна перейдет на европейские цены на газ

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2026
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Население Армении прогонит премьера Никола Пашиняна, если Ереван перейдет на европейские цены на газ, считает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"И правда, всем ведь ясно, что при переходе на европейские газовые цены население страны А погонит этого дяденьку ссаными тряпками прямо к его любвеобильному другу Макрону в Париж", - написал Медведев на платформе "Макс".
Он упомянул слова Пашиняна об "обязанности" России сохранить для Армении нынешние цены на газ - 177,5 долларов за тысячу кубометров. При том, что биржевые цены на этот продукт в Европе в мае 2026 года находились в районе 570–590 долларов за тысячу кубометров по фьючерсам на хабе TTF в Нидерландах, отметил зампред Совбеза.
Медведев считает, что премьер Армении в этой ситуации старается "понравиться сразу всем на свете".
"Но так не бывает. Шансы приземлиться, как киевская власть в 2014-м, голой жопой на упрямого ежа экономических реалий растут каждый день. Так что самое время начинать переговоры о поставках американского сжиженного газа морем прямо в порты страны А!" - добавил зампред Совбеза.
 
ГазАРМЕНИЯЕреванДмитрий МедведевНикол ПашинянРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала