Двадцать семь стран запустили внутренние кризисные механизмы - 23.05.2026, ПРАЙМ
Двадцать семь стран запустили внутренние кризисные механизмы, чтобы иметь возможность запросить финансирование от Всемирного банка для борьбы с глобальными... | 23.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-23T04:17+0300
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Двадцать семь стран запустили внутренние кризисные механизмы, чтобы иметь возможность запросить финансирование от Всемирного банка для борьбы с глобальными экономическими последствиями конфликта вокруг Ирана, передает агентство Рейтер со ссылкой на внутренний документ.
"С начала войны в Иране 27 стран предприняли шаги по внедрению кризисных инструментов, которые позволили бы быстро получить финансирование из существующих программ Всемирного банка", - говорится в сообщении агентства.
В документе Всемирного банка не указаны названия стран и общая сумма потенциально запрашиваемых средств, однако чиновники в Кении и Ираке подтвердили, что они запрашивают у Всемирного банка быструю финансовую поддержку для преодоления последствий конфликта, таких как резкий рост цен на топливо и резкое падение доходов от нефти.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. В большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
