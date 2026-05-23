СМИ: Зеленский выступил с внезапным обращением после предложения Мерца - 23.05.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
СМИ: Зеленский выступил с внезапным обращением после предложения Мерца
2026-05-23T12:16+0300
СМИ: Зеленский выступил с внезапным обращением после предложения Мерца

МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский раскритиковал предложение канцлера Германии Фридриха Мерца по Украине, сообщает Reuters.

В материале отмечается, что глава киевского режима направил руководству Евросоюза письмо, в котором заявил, что "Украина заслуживает справедливого подхода и равных прав в Европе".
По мнению Зеленского, уход Орбана с поста премьер-министра Венгрии открывает возможность для прогресса в переговорах о вступлении Украины в ЕС.

На этой неделе Мерц предложил распространить на Украину обязательство о взаимной обороне из Договора о ЕС, предоставив ей статус "ассоциированного члена" объединения.

Владимир Зеленский ранее потребовал от Евросоюза принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом лидеры западных государств много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование. Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны — члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.
