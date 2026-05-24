Российские артиллеристы уничтожили более 15 огневых точек ВСУ под Харьковом

2026-05-24T07:32+0300

БЕЛГОРОД, 24 мая - ПРАЙМ. Расчеты реактивной и ствольной артиллерии российской группировки "Север" за неделю подавили свыше 15 подготовленных огневых точек противника в Харьковской области, сообщил РИА Новости старший офицер реактивной батареи с позывным "Нева". По его словам, расчеты несут дежурство непрерывно: по первой команде готовы навести орудие и открыть огонь. Для затруднения контрбатарейной борьбы артиллеристы практикуют стрельбу с двух-трех разных орудий одновременно. "Расчеты реактивных и ствольных артиллерийских систем подразделений 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" нанесли огневое воздействие и уничтожили более 15 подготовленных огневых позиций противника в Харьковской области за неделю", - рассказал офицер. Он добавил, что после поражения цели позиции маскируют, в том числе материалами, скрывающими тепловую сигнатуру. По его оценке, это не позволяет ВСУ определить, откуда был нанесен удар.

