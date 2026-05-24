Российские артиллеристы уничтожили более 15 огневых точек ВСУ под Харьковом - 24.05.2026, ПРАЙМ
Российские артиллеристы уничтожили более 15 огневых точек ВСУ под Харьковом
07:32 24.05.2026
 
Российские артиллеристы уничтожили более 15 огневых точек ВСУ под Харьковом

Расчеты РСЗО уничтожили более 15 подготовленных огневых точек ВСУ в Харьковской области

БЕЛГОРОД, 24 мая - ПРАЙМ. Расчеты реактивной и ствольной артиллерии российской группировки "Север" за неделю подавили свыше 15 подготовленных огневых точек противника в Харьковской области, сообщил РИА Новости старший офицер реактивной батареи с позывным "Нева".
По его словам, расчеты несут дежурство непрерывно: по первой команде готовы навести орудие и открыть огонь. Для затруднения контрбатарейной борьбы артиллеристы практикуют стрельбу с двух-трех разных орудий одновременно.
"Расчеты реактивных и ствольных артиллерийских систем подразделений 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" нанесли огневое воздействие и уничтожили более 15 подготовленных огневых позиций противника в Харьковской области за неделю", - рассказал офицер.
Он добавил, что после поражения цели позиции маскируют, в том числе материалами, скрывающими тепловую сигнатуру. По его оценке, это не позволяет ВСУ определить, откуда был нанесен удар.
 
