Эксперт рассказал, какие страны находятся в более выгодном положении - 24.05.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260524/ekspert-870171310.html
Эксперт рассказал, какие страны находятся в более выгодном положении
2026-05-24T01:48+0300
01:48 24.05.2026
 
Эксперт рассказал, какие страны находятся в более выгодном положении

Эксперт Касаткин: США, Канада, Бразилия и Россия находятся в более выгодном положении

МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. США, Канада, Бразилия, Россия, Норвегия и часть стран Северной Африки находятся в относительно более выгодном положении на фоне мирового топливного кризиса, рассказал РИА Новости управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин.
"В относительно более выгодном положении окажутся страны и регионы, которые имеют собственную добычу, крупные стратегические запасы, развитую переработку и доступ к альтернативным маршрутам поставок. Это прежде всего США, Канада, Бразилия, Россия, Норвегия, часть стран Севера Африки, а также производители с Ближнего Востока вне зоны Персидского залива", - сказал он.
По словам Касаткина, преимущество также получают страны с избыточными нефтеперерабатывающими мощностями, если у них есть доступ к сырью и возможность экспортировать дизельное топливо, бензин и авиакеросин на премиальные рынки.
Эксперт добавил, что в более устойчивом положении могут оказаться и государства с диверсифицированным энергобалансом - в частности, с атомной, гидро- и угольной генерацией. Такие страны меньше конкурируют за дефицитные импортные СПГ и нефтепродукты, хотя вся энергетическая корзина сейчас существенно выросла в цене, отметил он.
При этом сильнее всего, по оценке Касаткина, сейчас страдают регионы, которые структурно зависят от поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ из Персидского залива: прежде всего это Азия - Китай, Индия, Япония, Южная Корея, а также более уязвимые по платежеспособности импортеры Южной и Юго-Восточной Азии.
"В ЕС так же ситуация не проще - дефицит уже транслируется в агрессивно растущую инфляцию", - считает эксперт.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. В большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.
