Колумбийский производитель кофе отметил качество российской обжарки зерна

2026-05-24T16:31+0300

МОСКВА, 24 мая – ПРАЙМ. Основатель кофейной компании Macondo в Санкт-Петербурге Алехандро Хилон в беседе с РИА Новости отметил, что кофе, обжаренный в России, намного выше по качеству кофе, обжаренного в Колумбии и Бразилии. "Обжаренный в России кофе намного выше качеством того, что обжарен в Колумбии и Бразилии", - рассказал собеседник агентства. Он также напомнил о том, что среди россиян есть победители чемпионата мира по обжарке кофе.

