В Курской области после атаки дрона ВСУ загорелся вагон с топливом

2026-05-24T15:10+0300

МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Топливный вагон загорелся в результате удара вражеского БПЛА по железнодорожным путям в Курской области, предварительно, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн."Сегодня вражеский БПЛА атаковал железнодорожные пути во Льговском районе, произошло возгорание вагона с топливом. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет", - написал Хинштейн в канале на платформе "Макс".Он отметил, что площадь возгорания устанавливается.Губернатор добавил, что из близлежащего населенного пункта местные власти временно отселяют 76 человек в целях безопасности.

