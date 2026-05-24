Оман и Иран обсудили безопасность судоходства в Ормузском проливе - 24.05.2026, ПРАЙМ
Оман и Иран обсудили безопасность судоходства в Ормузском проливе
© AP Photo / Rafiq MaqboolТанкер под либерийским флагом, перевозящий сырую нефть из Саудовской Аравии через Ормузский пролив, в порту Мумбаи
БЕЙРУТ, 24 мая — ПРАЙМ. Представители Омана и Ирана провели в Маскате расширенную встречу, на которой обсудили принципы обеспечения свободы судоходства через Ормузский пролив в соответствии с нормами международного права, пишет оманское государственное агентство ONA в соцсети X.
"Оманская и иранская стороны провели в Маскате расширенную встречу, в ходе которой обсудили ряд принципов, регулирующих свободу судоходства через Ормузский пролив в соответствии с нормами международного права", — говорится в сообщении агентства.
По данным ONA, стороны также обменялись мнениями с учетом последних событий и необходимости развивать механизмы, которые могли бы обеспечить безопасность морских перевозок, торговли и цепочек поставок.
Агентство также сообщило, что глава МИД Омана получил устное послание от своего иранского коллеги, которое передал заместитель министра иностранных дел Ирана. В нем затрагивались продолжающиеся ирано-американские переговоры при посредничестве Пакистана, усилия по их успешному завершению, а также заинтересованность сторон в безопасном и устойчивом восстановлении свободы судоходства через Ормузский пролив.
