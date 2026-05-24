Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ узнали детали договоренностей США и Ирана на время мирных переговоров - 24.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260524/peregovory-870177360.html
СМИ узнали детали договоренностей США и Ирана на время мирных переговоров
СМИ узнали детали договоренностей США и Ирана на время мирных переговоров - 24.05.2026, ПРАЙМ
СМИ узнали детали договоренностей США и Ирана на время мирных переговоров
Вашингтон, согласно первичной договоренности с Ираном, будет обязан снять санкции с иранской нефти на время мирных переговоров с исламской республикой, сообщает | 24.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-24T10:06+0300
2026-05-24T10:50+0300
нефть
мировая экономика
иран
вашингтон
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/19/863931569_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_728215999347ee405b268b17d76c4afa.jpg
ИСЛАМАБАД, 23 мая - ПРАЙМ. Вашингтон, согласно первичной договоренности с Ираном, будет обязан снять санкции с иранской нефти на время мирных переговоров с исламской республикой, сообщает агентство Tasnim. Президент США Дональд Трамп ранее утверждал, что сделка с Ираном в значительной степени согласована, окончательные аспекты и детали обсуждаются и будут скоро объявлены."Информация о деталях первичной "возможной" договоренности свидетельствует о том, что Вашингтон будет обязан на время переговоров отменить нефтяные санкции против Ирана. Это действия, которые позволят Ирану продавать нефть без ограничений в этот промежуток времени ", - говорится в сообщении.По информации Tasnim, санкции будут сняты также с нефтехимической продукции.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
https://1prime.ru/20260523/usa-870166580.html
иран
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/19/863931569_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_2f07f761f3c64d8564ce14377c359aee.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, мировая экономика, иран, вашингтон, в мире
Нефть, Мировая экономика, ИРАН, ВАШИНГТОН, В мире
10:06 24.05.2026 (обновлено: 10:50 24.05.2026)
 
СМИ узнали детали договоренностей США и Ирана на время мирных переговоров

Tasnim: США будут обязаны снять санкции с иранской нефти на время переговоров с Тегераном

© РИА Новости . Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаги Ирана в Тегеране
Флаги Ирана в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2026
Флаги Ирана в Тегеране. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Быстров
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ИСЛАМАБАД, 23 мая - ПРАЙМ. Вашингтон, согласно первичной договоренности с Ираном, будет обязан снять санкции с иранской нефти на время мирных переговоров с исламской республикой, сообщает агентство Tasnim.
Президент США Дональд Трамп ранее утверждал, что сделка с Ираном в значительной степени согласована, окончательные аспекты и детали обсуждаются и будут скоро объявлены.
"Информация о деталях первичной "возможной" договоренности свидетельствует о том, что Вашингтон будет обязан на время переговоров отменить нефтяные санкции против Ирана. Это действия, которые позволят Ирану продавать нефть без ограничений в этот промежуток времени ", - говорится в сообщении.
По информации Tasnim, санкции будут сняты также с нефтехимической продукции.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Флаги США и Ирана - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2026
США перенаправили более 100 судов в рамках морской блокады Ирана
Вчера, 19:50
 
НефтьМировая экономикаИРАНВАШИНГТОНВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала