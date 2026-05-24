СМИ узнали детали договоренностей США и Ирана на время мирных переговоров
2026-05-24T10:06+0300
ИСЛАМАБАД, 23 мая - ПРАЙМ. Вашингтон, согласно первичной договоренности с Ираном, будет обязан снять санкции с иранской нефти на время мирных переговоров с исламской республикой, сообщает агентство Tasnim. Президент США Дональд Трамп ранее утверждал, что сделка с Ираном в значительной степени согласована, окончательные аспекты и детали обсуждаются и будут скоро объявлены."Информация о деталях первичной "возможной" договоренности свидетельствует о том, что Вашингтон будет обязан на время переговоров отменить нефтяные санкции против Ирана. Это действия, которые позволят Ирану продавать нефть без ограничений в этот промежуток времени ", - говорится в сообщении.По информации Tasnim, санкции будут сняты также с нефтехимической продукции.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Tasnim: США будут обязаны снять санкции с иранской нефти на время переговоров с Тегераном