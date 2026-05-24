Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РФ должна повысить значимость своих транспортных коридоров, заявил Шохин - 24.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260524/rf-870174827.html
РФ должна повысить значимость своих транспортных коридоров, заявил Шохин
РФ должна повысить значимость своих транспортных коридоров, заявил Шохин - 24.05.2026, ПРАЙМ
РФ должна повысить значимость своих транспортных коридоров, заявил Шохин
Россия на фоне кризиса в Ормузском проливе должна приложить все усилия, чтобы повысить значимость своих транспортных коридоров, в том числе в Арктике, заявил в... | 24.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-24T07:47+0300
2026-05-24T07:47+0300
бизнес
россия
экономика
ормузский пролив
персидский залив
арктика
александр шохин
рспп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870174827.jpg?1779598049
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Россия на фоне кризиса в Ормузском проливе должна приложить все усилия, чтобы повысить значимость своих транспортных коридоров, в том числе в Арктике, заявил в интервью РИА Новости глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Эскалация вокруг Ирана в текущем году привела к фактической блокировке Ормузского пролива, через который проходит ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива. Из-за блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию. "Нам надо все сделать для того, чтобы повысить значимость своих транспортно-логистических маршрутов, Трансарктического транспортного коридора, в том числе. Возможности такие есть", - сказал Шохин. В результате Северный морской путь для многих потребителей станет безопасной и более удобной альтернативой, чем обход вокруг Африки. "Ведь все страны сделали выводы из этой ситуации, все варианты, коридоры и маршруты будут задействованы. И нам надо тоже успеть карты на стол выложить, а для этого дополнительные глубоководные порты нужны, ледокольный флот нужен - а это тоже долгосрочные инвестиции", - пояснил глава РСПП. Трансарктический транспортный коридор - федеральный проект по развитию Большого Северного морского пути. Маршрут будет проходить от Санкт-Петербурга через Мурманск до Владивостока. Это уникальный и стратегически важный морской путь, большая часть которого проходит вдоль северного побережья России. Интерес к Трансарктическому транспортному коридору уже проявляют не только российские судовладельцы, но иностранцы. Это связано не только с тем, что данный маршрут является самым коротким между Европой и Азией, но и с небезопасной обстановкой в акватории Красного моря и Персидского залива.
ормузский пролив
персидский залив
арктика
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, ормузский пролив, персидский залив, арктика, александр шохин, рспп
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, Ормузский пролив, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, АРКТИКА, Александр Шохин, РСПП
07:47 24.05.2026
 
РФ должна повысить значимость своих транспортных коридоров, заявил Шохин

Глава РСПП Шохин: Россия должна повысить значимость своих транспортных коридоров

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Россия на фоне кризиса в Ормузском проливе должна приложить все усилия, чтобы повысить значимость своих транспортных коридоров, в том числе в Арктике, заявил в интервью РИА Новости глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
Эскалация вокруг Ирана в текущем году привела к фактической блокировке Ормузского пролива, через который проходит ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива. Из-за блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
"Нам надо все сделать для того, чтобы повысить значимость своих транспортно-логистических маршрутов, Трансарктического транспортного коридора, в том числе. Возможности такие есть", - сказал Шохин.
В результате Северный морской путь для многих потребителей станет безопасной и более удобной альтернативой, чем обход вокруг Африки.
"Ведь все страны сделали выводы из этой ситуации, все варианты, коридоры и маршруты будут задействованы. И нам надо тоже успеть карты на стол выложить, а для этого дополнительные глубоководные порты нужны, ледокольный флот нужен - а это тоже долгосрочные инвестиции", - пояснил глава РСПП.
Трансарктический транспортный коридор - федеральный проект по развитию Большого Северного морского пути. Маршрут будет проходить от Санкт-Петербурга через Мурманск до Владивостока. Это уникальный и стратегически важный морской путь, большая часть которого проходит вдоль северного побережья России.
Интерес к Трансарктическому транспортному коридору уже проявляют не только российские судовладельцы, но иностранцы. Это связано не только с тем, что данный маршрут является самым коротким между Европой и Азией, но и с небезопасной обстановкой в акватории Красного моря и Персидского залива.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯОрмузский проливПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВАРКТИКААлександр ШохинРСПП
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала