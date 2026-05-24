https://1prime.ru/20260524/rf-870174827.html
РФ должна повысить значимость своих транспортных коридоров, заявил Шохин
РФ должна повысить значимость своих транспортных коридоров, заявил Шохин - 24.05.2026, ПРАЙМ
РФ должна повысить значимость своих транспортных коридоров, заявил Шохин
Россия на фоне кризиса в Ормузском проливе должна приложить все усилия, чтобы повысить значимость своих транспортных коридоров, в том числе в Арктике, заявил в... | 24.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-24T07:47+0300
2026-05-24T07:47+0300
2026-05-24T07:47+0300
бизнес
россия
экономика
ормузский пролив
персидский залив
арктика
александр шохин
рспп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870174827.jpg?1779598049
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Россия на фоне кризиса в Ормузском проливе должна приложить все усилия, чтобы повысить значимость своих транспортных коридоров, в том числе в Арктике, заявил в интервью РИА Новости глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
Эскалация вокруг Ирана в текущем году привела к фактической блокировке Ормузского пролива, через который проходит ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива. Из-за блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
"Нам надо все сделать для того, чтобы повысить значимость своих транспортно-логистических маршрутов, Трансарктического транспортного коридора, в том числе. Возможности такие есть", - сказал Шохин.
В результате Северный морской путь для многих потребителей станет безопасной и более удобной альтернативой, чем обход вокруг Африки.
"Ведь все страны сделали выводы из этой ситуации, все варианты, коридоры и маршруты будут задействованы. И нам надо тоже успеть карты на стол выложить, а для этого дополнительные глубоководные порты нужны, ледокольный флот нужен - а это тоже долгосрочные инвестиции", - пояснил глава РСПП.
Трансарктический транспортный коридор - федеральный проект по развитию Большого Северного морского пути. Маршрут будет проходить от Санкт-Петербурга через Мурманск до Владивостока. Это уникальный и стратегически важный морской путь, большая часть которого проходит вдоль северного побережья России.
Интерес к Трансарктическому транспортному коридору уже проявляют не только российские судовладельцы, но иностранцы. Это связано не только с тем, что данный маршрут является самым коротким между Европой и Азией, но и с небезопасной обстановкой в акватории Красного моря и Персидского залива.
ормузский пролив
персидский залив
арктика
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, ормузский пролив, персидский залив, арктика, александр шохин, рспп
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, Ормузский пролив, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, АРКТИКА, Александр Шохин, РСПП
РФ должна повысить значимость своих транспортных коридоров, заявил Шохин
Глава РСПП Шохин: Россия должна повысить значимость своих транспортных коридоров
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Россия на фоне кризиса в Ормузском проливе должна приложить все усилия, чтобы повысить значимость своих транспортных коридоров, в том числе в Арктике, заявил в интервью РИА Новости глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
Эскалация вокруг Ирана в текущем году привела к фактической блокировке Ормузского пролива, через который проходит ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива. Из-за блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
"Нам надо все сделать для того, чтобы повысить значимость своих транспортно-логистических маршрутов, Трансарктического транспортного коридора, в том числе. Возможности такие есть", - сказал Шохин.
В результате Северный морской путь для многих потребителей станет безопасной и более удобной альтернативой, чем обход вокруг Африки.
"Ведь все страны сделали выводы из этой ситуации, все варианты, коридоры и маршруты будут задействованы. И нам надо тоже успеть карты на стол выложить, а для этого дополнительные глубоководные порты нужны, ледокольный флот нужен - а это тоже долгосрочные инвестиции", - пояснил глава РСПП.
Трансарктический транспортный коридор - федеральный проект по развитию Большого Северного морского пути. Маршрут будет проходить от Санкт-Петербурга через Мурманск до Владивостока. Это уникальный и стратегически важный морской путь, большая часть которого проходит вдоль северного побережья России.
Интерес к Трансарктическому транспортному коридору уже проявляют не только российские судовладельцы, но иностранцы. Это связано не только с тем, что данный маршрут является самым коротким между Европой и Азией, но и с небезопасной обстановкой в акватории Красного моря и Персидского залива.