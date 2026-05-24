https://1prime.ru/20260524/rf-870174827.html

РФ должна повысить значимость своих транспортных коридоров, заявил Шохин

РФ должна повысить значимость своих транспортных коридоров, заявил Шохин - 24.05.2026, ПРАЙМ

РФ должна повысить значимость своих транспортных коридоров, заявил Шохин

Россия на фоне кризиса в Ормузском проливе должна приложить все усилия, чтобы повысить значимость своих транспортных коридоров, в том числе в Арктике, заявил в... | 24.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-24T07:47+0300

2026-05-24T07:47+0300

2026-05-24T07:47+0300

бизнес

россия

экономика

ормузский пролив

персидский залив

арктика

александр шохин

рспп

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870174827.jpg?1779598049

МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Россия на фоне кризиса в Ормузском проливе должна приложить все усилия, чтобы повысить значимость своих транспортных коридоров, в том числе в Арктике, заявил в интервью РИА Новости глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Эскалация вокруг Ирана в текущем году привела к фактической блокировке Ормузского пролива, через который проходит ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива. Из-за блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию. "Нам надо все сделать для того, чтобы повысить значимость своих транспортно-логистических маршрутов, Трансарктического транспортного коридора, в том числе. Возможности такие есть", - сказал Шохин. В результате Северный морской путь для многих потребителей станет безопасной и более удобной альтернативой, чем обход вокруг Африки. "Ведь все страны сделали выводы из этой ситуации, все варианты, коридоры и маршруты будут задействованы. И нам надо тоже успеть карты на стол выложить, а для этого дополнительные глубоководные порты нужны, ледокольный флот нужен - а это тоже долгосрочные инвестиции", - пояснил глава РСПП. Трансарктический транспортный коридор - федеральный проект по развитию Большого Северного морского пути. Маршрут будет проходить от Санкт-Петербурга через Мурманск до Владивостока. Это уникальный и стратегически важный морской путь, большая часть которого проходит вдоль северного побережья России. Интерес к Трансарктическому транспортному коридору уже проявляют не только российские судовладельцы, но иностранцы. Это связано не только с тем, что данный маршрут является самым коротким между Европой и Азией, но и с небезопасной обстановкой в акватории Красного моря и Персидского залива.

ормузский пролив

персидский залив

арктика

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, ормузский пролив, персидский залив, арктика, александр шохин, рспп