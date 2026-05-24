https://1prime.ru/20260524/roskachestvo-870173607.html

Роскачество опровергло мифы о вреде газировки для зубов

Роскачество опровергло мифы о вреде газировки для зубов - 24.05.2026, ПРАЙМ

Роскачество опровергло мифы о вреде газировки для зубов

Газированная вода действительно портит зубную эмаль и повышает риск развития кариеса, однако утверждения о том, что газировка вызывает гастрит, ослабляет кости... | 24.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-24T05:16+0300

2026-05-24T05:16+0300

2026-05-24T05:16+0300

минздрав

роскачество

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870173607.jpg?1779589002

МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Газированная вода действительно портит зубную эмаль и повышает риск развития кариеса, однако утверждения о том, что газировка вызывает гастрит, ослабляет кости и приводит к раку, оказались мифами, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "Газировка портит эмаль зубов - это правда. Выделение угольной кислоты делает нейтральный рН обычной воды более кислотным. Показатель кислотно-щелочного баланса опускается с 7 до 3,5. Кислоты негативно влияют на эмаль зубов и делают ее более размягченной, уязвимой, что повышает риск развития кариеса", - говорится в сообщении. Там отметили, что речь идет не о минеральной, а об обычной питьевой газированной воде. Эффект дополнительно усугубится, если бросить в бутылку дольку лимона, поэтому добавлять цитрусы в газированную воду нежелательно. Однако если газировкой запивать еду, то рН в ротовой полости, скорее всего, сравняется, - главным образом за счет усиленной выработки слюны с нейтральным рН, с которой начинается пищеварение. "Если вы переживаете за эмаль, то после газировки можно прополоскать рот обычной водой", - советуют в организации. Кроме того, газировка вызывает появление отрыжки, поскольку желудок растягивается из-за скопления углекислого газа в нем, ведь только часть добавленного СО2 переходит в углекислоту. "Впрочем, углекислого газа в напитках не так много, а на появление отрыжки также влияет и заглатывание воздуха во время питья, поэтому лучше пить небольшими глотками", - порекомендовали в Роскачестве. Некоторые мифы там все же развеяли. Выяснилось, что газированная вода не вызывает гастрит. "Теория о том, что гастрит возникает из-за неправильного питания - чипсов и газировки, - устарела. Так, Минздрав среди причин заболевания выделяет хеликобактер пилори и другие бактерии и грибки, влияние алкоголя, лекарств, радиации, но не перечисляет ни газированные напитки, ни фастфуд", - подтвердили в организации. Если же человек уже страдает от гастрита, то разрешенные напитки и еду стоит обсудить с врачом. Зачастую продукты, которые не вызывают дискомфорта даже при наличии проблем с желудком, не исключают. Теория о том, что газированная вода ослабляет кости, также оказалась мифом. По данным Роскачества, в интернете можно встретить сообщения, что газировка приводит к переломам, поскольку вымывает кальций из костей, однако углекислый газ не оказывает такого эффекта. Утверждение "газированная вода вызывает рак" - тоже миф. "В СМИ публиковались результаты исследования американского ученого Марка Перейры, который сообщил, что регулярное употребление газированных напитков увеличивает риск развития рака желудка. Однако в работе шла речь именно о сладких газированных напитках - лимонадах, энергетиках, а не о питьевой воде без сахара, красителей и других добавок", - заключили там.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минздрав, роскачество