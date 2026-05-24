Россия призывала МАГАТЭ прямо назвать виновную в атаках на ЗАЭС сторону
2026-05-24T23:49+0300
ВЕНА, 24 мая - ПРАЙМ. Россия призывает секретариат Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прямо назвать виновную в атаках по Запорожской АЭС и Энергодару сторону, заявил РИА Новости постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Мы, естественно, продолжим наставить на том, чтобы руководство МАГАТЭ давало всему этому публичную огласку. Причем предельно важно, чтобы секретариат назвал виновную в атаках по ЗАЭС и Энергодару сторону", - сказал он. Он уточнил, что речь идет не о правовой атрибуции, а о том, что руководство агентства "должно попросту называть вещи своими именами, особенно когда украинцы, по большому счету, сами перестают скрывать свои злодеяния".
