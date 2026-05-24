СМИ: соглашение с Ираном включает отказ от запасов обогащенного урана - 24.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-24T06:31+0300
06:31 24.05.2026
 
N T: соглашение по Ирану включает отказ Тегерана от запасов обогащенного урана

МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. "Предложенное соглашение" по урегулированию конфликта Ирана и США якобы включает вопрос об отказе Тегерана от своих запасов обогащенного урана, но детали остаются неясными, утверждает газета New York Times со ссылкой на американских чиновников.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что сделка с Ираном в значительной степени согласована, окончательные аспекты и детали обсуждаются и будут скоро объявлены. Трамп подчеркнул, что переговорил с представителями ряда ближневосточных стран - Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Пакистана, Турции Египта, Иордании, Бахрейна - по поводу Ирана и "всего, что связано с меморандумом о взаимопонимании, касающимся мира".
В своем заголовке New York Times заявляет, что Тегеран якобы согласился отдать запасы урана в рамках сделки, "объявленной Трампом".
"Одним из ключевых элементов предлагаемого соглашения между Ираном и США является очевидное обязательство Тегерана отказаться от своих запасов высокообогащенного урана", - утверждает газета со ссылкой на двух американских чиновников.
Как указали изданию чиновники США, данное предложение "не разрешило" вопрос о том, каким именно образом Иран откажется от своих запасов урана. По их словам, проработка деталей во этому аспекту откладывается до предстоящего раунда переговоров сторон по иранской ядерной программе.
New York Times также утверждает, что любое соглашение по урегулированию конфликта США и Ирана будет включать разблокировку замороженных зарубежных активов Тегерана.
"Иран получит доступ к большей части этих активов, которые США и их союзники направят в фонд восстановления, только после достижения окончательного соглашения по ядерной программе, что... побудит Иран остаться за столом переговоров и заключить соглашение", - добавили изданию американские чиновники.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
 
