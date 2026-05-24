Иностранные журналисты прибыли на место удара ВСУ в Старобельске

Иностранные журналисты прибыли на место трагедии в Старобельск, передает корреспондент РИА Новости. | 24.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-24T13:13+0300

ЛУГАНСК, 24 мая – ПРАЙМ. Иностранные журналисты прибыли на место трагедии в Старобельск, передает корреспондент РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. Погиб 21 человек. Более 50 иностранных журналистов прибыли на место трагедии, произошедшей в результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске. Ранее официальный представитель МИД РФ сообщила, что в ЛНР в воскресенье прилетели представители СМИ из 19 зарубежных стран: Австрии, Бразилии, Британии, Венгрии, Венесуэлы, Германии, Греции, Испании, Италии, Катара, Китая, Кубы, Ливана, ОАЭ, Пакистана, США, Турции, Финляндии и Франции. По ее словам, Токио запретил японским журналистам принимать участие в поездке, представители Би-би-си официально отказались, "CNN в отпуске".

общество , лнр, австрия, бразилия, всу, ск рф, мид рф