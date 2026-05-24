Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Иностранные журналисты прибыли на место удара ВСУ в Старобельске - 24.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260524/starobelsk-870179497.html
Иностранные журналисты прибыли на место удара ВСУ в Старобельске
Иностранные журналисты прибыли на место удара ВСУ в Старобельске - 24.05.2026, ПРАЙМ
Иностранные журналисты прибыли на место удара ВСУ в Старобельске
Иностранные журналисты прибыли на место трагедии в Старобельск, передает корреспондент РИА Новости. | 24.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-24T13:13+0300
2026-05-24T13:13+0300
спецоперация на украине
общество
лнр
австрия
бразилия
всу
ск рф
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/16/870131021_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cd66c7f4a7460366fb60668f9ed59d2b.jpg
ЛУГАНСК, 24 мая – ПРАЙМ. Иностранные журналисты прибыли на место трагедии в Старобельск, передает корреспондент РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. Погиб 21 человек. Более 50 иностранных журналистов прибыли на место трагедии, произошедшей в результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске. Ранее официальный представитель МИД РФ сообщила, что в ЛНР в воскресенье прилетели представители СМИ из 19 зарубежных стран: Австрии, Бразилии, Британии, Венгрии, Венесуэлы, Германии, Греции, Испании, Италии, Катара, Китая, Кубы, Ливана, ОАЭ, Пакистана, США, Турции, Финляндии и Франции. По ее словам, Токио запретил японским журналистам принимать участие в поездке, представители Би-би-си официально отказались, "CNN в отпуске".
лнр
австрия
бразилия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/16/870131021_121:0:1081:720_1920x0_80_0_0_66f73c702803348274ee0451a42c3258.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , лнр, австрия, бразилия, всу, ск рф, мид рф
Спецоперация на Украине, Общество , ЛНР, АВСТРИЯ, БРАЗИЛИЯ, ВСУ, СК РФ, МИД РФ
13:13 24.05.2026
 
Иностранные журналисты прибыли на место удара ВСУ в Старобельске

Более 50 иностранных журналистов прибыли на место удара ВСУ по колледжу в Старобельске

© Фото : Леонид Пасечник/MAXПоследствия удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР
Последствия удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2026
Последствия удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР
© Фото : Леонид Пасечник/MAX
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ЛУГАНСК, 24 мая – ПРАЙМ. Иностранные журналисты прибыли на место трагедии в Старобельск, передает корреспондент РИА Новости.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. Погиб 21 человек.
Более 50 иностранных журналистов прибыли на место трагедии, произошедшей в результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске.
Ранее официальный представитель МИД РФ сообщила, что в ЛНР в воскресенье прилетели представители СМИ из 19 зарубежных стран: Австрии, Бразилии, Британии, Венгрии, Венесуэлы, Германии, Греции, Испании, Италии, Катара, Китая, Кубы, Ливана, ОАЭ, Пакистана, США, Турции, Финляндии и Франции.
По ее словам, Токио запретил японским журналистам принимать участие в поездке, представители Би-би-си официально отказались, "CNN в отпуске".
 
Спецоперация на УкраинеОбществоЛНРАВСТРИЯБРАЗИЛИЯВСУСК РФМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала