Песков оценил снятие Лондоном запрета на импорт топлива из российской нефти

2026-05-24T13:04+0300

МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал прагматизмом снятие Великобританией запрета на покупку топлива из российской нефти. Во вторник, 19 мая, Великобритания бессрочно разрешила импорт дизеля и керосина, произведенных из российский нефти в третьих странах. "Подобные ситуации, когда они касаются межчеловеческих общений, это называется цинизмом. Когда межгосударственных отношений - прагматизмом", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, комментируя ситуацию со смягчением Великобританией соответствующих санкций.

