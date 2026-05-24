Песков оценил снятие Лондоном запрета на импорт топлива из российской нефти - 24.05.2026, ПРАЙМ
Песков оценил снятие Лондоном запрета на импорт топлива из российской нефти
энергетика
нефть
россия
великобритания
дмитрий песков
лондон
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал прагматизмом снятие Великобританией запрета на покупку топлива из российской нефти. Во вторник, 19 мая, Великобритания бессрочно разрешила импорт дизеля и керосина, произведенных из российский нефти в третьих странах. &quot;Подобные ситуации, когда они касаются межчеловеческих общений, это называется цинизмом. Когда межгосударственных отношений - прагматизмом&quot;, - сказал Песков автору ИС &quot;Вести&quot; Павлу Зарубину, комментируя ситуацию со смягчением Великобританией соответствующих санкций.
13:04 24.05.2026 (обновлено: 13:05 24.05.2026)
 
Песков оценил снятие Лондоном запрета на импорт топлива из российской нефти

МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал прагматизмом снятие Великобританией запрета на покупку топлива из российской нефти.
Во вторник, 19 мая, Великобритания бессрочно разрешила импорт дизеля и керосина, произведенных из российский нефти в третьих странах.

"Подобные ситуации, когда они касаются межчеловеческих общений, это называется цинизмом. Когда межгосударственных отношений - прагматизмом", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, комментируя ситуацию со смягчением Великобританией соответствующих санкций.

 
