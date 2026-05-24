"Она будет уничтожена": в США разразились на Украину после удара по ЛНР

2026-05-24T04:36+0300

МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Нападение Украины на ЛНР, осуществленное в пятницу, подтвердило преступный характер власти в Киеве и дало России веские основания для ответных действий. Об этом заявил американский военный эксперт и бывший разведчик Скотт Риттер в социальной сети X."Украина — это преступное предприятие, действующее вне рамок закона. У нее нет прав. Со стороны России позволять кому-либо заявлять о моральной равноценности сторон — абсурд. Россия имеет полное право наказать Украину. И если Украина будет сопротивляться, она будет уничтожена. Надеюсь, именно по этой траектории Россия сегодня и движется. Разжигатели войны и спекулянты вроде вас останутся не у дел. И мир вздохнет спокойнее", — написал он, комментируя последствия ударов ВСУ.В пятницу руководитель ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке украинских военных на здания учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации следственного комитета, ночью ВСУ применили четыре БПЛА самолетного типа. В общежитии на момент нападения находились 86 студентов и сотрудник. По обновленным сведениям, погиб 21 человек, еще 43 получили ранения. Возбуждено уголовное дело по факту теракта.В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские военные регулярно наносят удары по местам дислокации личного состава, техники и наемников, а также по ключевой инфраструктуре Украины, включая объекты энергетики, оборонной промышленности и военной связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что армия не ведет огонь по жилым домам и социальным объектам.

