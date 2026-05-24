"Она будет уничтожена": в США разразились на Украину после удара по ЛНР
Аналитик Риттер: нападение Украины на ЛНР предоставляет России право на наказание
Пожар под Киевом. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Нападение Украины на ЛНР, осуществленное в пятницу, подтвердило преступный характер власти в Киеве и дало России веские основания для ответных действий. Об этом заявил американский военный эксперт и бывший разведчик Скотт Риттер в социальной сети X.
"Украина — это преступное предприятие, действующее вне рамок закона. У нее нет прав. Со стороны России позволять кому-либо заявлять о моральной равноценности сторон — абсурд. Россия имеет полное право наказать Украину. И если Украина будет сопротивляться, она будет уничтожена. Надеюсь, именно по этой траектории Россия сегодня и движется. Разжигатели войны и спекулянты вроде вас останутся не у дел. И мир вздохнет спокойнее", — написал он, комментируя последствия ударов ВСУ.
В пятницу руководитель ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке украинских военных на здания учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации следственного комитета, ночью ВСУ применили четыре БПЛА самолетного типа. В общежитии на момент нападения находились 86 студентов и сотрудник. По обновленным сведениям, погиб 21 человек, еще 43 получили ранения. Возбуждено уголовное дело по факту теракта.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские военные регулярно наносят удары по местам дислокации личного состава, техники и наемников, а также по ключевой инфраструктуре Украины, включая объекты энергетики, оборонной промышленности и военной связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что армия не ведет огонь по жилым домам и социальным объектам.
