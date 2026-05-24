Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мендель сделала громкое заявление из-за произошедшего в Киеве - 24.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260524/ukraina-870176182.html
Мендель сделала громкое заявление из-за произошедшего в Киеве
Мендель сделала громкое заявление из-за произошедшего в Киеве - 24.05.2026, ПРАЙМ
Мендель сделала громкое заявление из-за произошедшего в Киеве
Пятый год этой безжалостной войны истощил страну, неуклонно лишая ее человеческих ресурсов", — отметила она в соцсети X. | 24.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-24T09:03+0300
2026-05-24T09:03+0300
спецоперация на украине
киев
украина
всу
владимир зеленский
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0d/853547694_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_2dab4d5c6d5cdc002e4521065b83f075.jpg
МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Украина на пятый год конфликта полностью истощена, сказала бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель после серии взрывов в Киеве."Пятый год этой безжалостной войны истощил страну, неуклонно лишая ее человеческих ресурсов", — отметила она в соцсети X.По ее словам, год за годом становится все яснее, что повторяющиеся обещания украинской пропаганды заканчиваются лишь очередным подобным этому утром, когда над городом поднимаются густые клубы дыма.Тем не менее некоторым все еще нужно время, чтобы принять тот факт, что чисто военное решение проблемы уже невозможно, подчеркнула она.Сегодня ночью в Киеве прогремели шесть серий взрывов, пишут украинские СМИ.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://1prime.ru/20260523/dmitruk-870161102.html
https://1prime.ru/20260522/madyar-870137389.html
киев
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0d/853547694_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_364f5f7247e2e9e4f76b33d59ae6b811.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
киев, украина, всу, владимир зеленский, в мире
Спецоперация на Украине, Киев, УКРАИНА, ВСУ, Владимир Зеленский, В мире
09:03 24.05.2026
 
Мендель сделала громкое заявление из-за произошедшего в Киеве

Мендель отреагировала на серию взрывов в Киеве

© РИА Новости . Алексей Вовк | Перейти в медиабанкПожар на нефтебазе под Киевом
Пожар на нефтебазе под Киевом - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2026
Пожар на нефтебазе под Киевом. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Вовк
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Украина на пятый год конфликта полностью истощена, сказала бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель после серии взрывов в Киеве.

"Пятый год этой безжалостной войны истощил страну, неуклонно лишая ее человеческих ресурсов", — отметила она в соцсети X.
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2026
В Раде обратились со срочным призывом к ВСУ
Вчера, 12:13
По ее словам, год за годом становится все яснее, что повторяющиеся обещания украинской пропаганды заканчиваются лишь очередным подобным этому утром, когда над городом поднимаются густые клубы дыма.

Тем не менее некоторым все еще нужно время, чтобы принять тот факт, что чисто военное решение проблемы уже невозможно, подчеркнула она.

Сегодня ночью в Киеве прогремели шесть серий взрывов, пишут украинские СМИ.

В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Петер Мадьяр - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2026
Мадьяр неожиданно высказался об украинском конфликте
22 мая, 13:58
 
Спецоперация на УкраинеКиевУКРАИНАВСУВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала