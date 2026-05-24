https://1prime.ru/20260524/ukraina-870176182.html

Мендель сделала громкое заявление из-за произошедшего в Киеве

Мендель сделала громкое заявление из-за произошедшего в Киеве - 24.05.2026, ПРАЙМ

Мендель сделала громкое заявление из-за произошедшего в Киеве

Пятый год этой безжалостной войны истощил страну, неуклонно лишая ее человеческих ресурсов", — отметила она в соцсети X. | 24.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-24T09:03+0300

2026-05-24T09:03+0300

2026-05-24T09:03+0300

спецоперация на украине

киев

украина

всу

владимир зеленский

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0d/853547694_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_2dab4d5c6d5cdc002e4521065b83f075.jpg

МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Украина на пятый год конфликта полностью истощена, сказала бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель после серии взрывов в Киеве."Пятый год этой безжалостной войны истощил страну, неуклонно лишая ее человеческих ресурсов", — отметила она в соцсети X.По ее словам, год за годом становится все яснее, что повторяющиеся обещания украинской пропаганды заканчиваются лишь очередным подобным этому утром, когда над городом поднимаются густые клубы дыма.Тем не менее некоторым все еще нужно время, чтобы принять тот факт, что чисто военное решение проблемы уже невозможно, подчеркнула она.Сегодня ночью в Киеве прогремели шесть серий взрывов, пишут украинские СМИ.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

https://1prime.ru/20260523/dmitruk-870161102.html

https://1prime.ru/20260522/madyar-870137389.html

киев

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

киев, украина, всу, владимир зеленский, в мире