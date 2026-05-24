https://1prime.ru/20260524/ukraina-870177224.html

В Раде выступили со срочным призывом после серии взрывов в Киеве

В Раде выступили со срочным призывом после серии взрывов в Киеве - 24.05.2026, ПРАЙМ

В Раде выступили со срочным призывом после серии взрывов в Киеве

Украина срочно нуждается в прекращении конфликта, заявил депутат Верховной рады Максим Бужанский после серии взрывов в Киеве."Нам отчаянно нужно прекращение... | 24.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-24T10:01+0300

2026-05-24T10:01+0300

2026-05-24T10:01+0300

спецоперация на украине

киев

украина

рада

всу

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/07/868989797_0:74:2000:1199_1920x0_80_0_0_520a390726f868e8e06ccb2f1bb3b92e.jpg

МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Украина срочно нуждается в прекращении конфликта, заявил депутат Верховной рады Максим Бужанский после серии взрывов в Киеве."Нам отчаянно нужно прекращение войны, и нет ничего зазорного в слове отчаянно", — говорится в его публикации в Telegram-канале.Депутат подчеркнул, что прекращение конфликта нужно будет защищать от тех, кто все это время оставался за границей, и от тех, кто встроился в систему военного времени и зарабатывает на ней.Сегодня ночью в Киеве прогремели шесть серий взрывов, пишут украинские СМИ.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

https://1prime.ru/20260524/ukraina-870176182.html

https://1prime.ru/20260523/zelenskiy-870161230.html

киев

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

киев, украина, рада, всу, в мире