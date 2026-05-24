В Раде выступили со срочным призывом после серии взрывов в Киеве
Бужанский после взрывов в Киеве заявил, что нужно прекращение конфликта
Здание Верховной рады Украины. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Украина срочно нуждается в прекращении конфликта, заявил депутат Верховной рады Максим Бужанский после серии взрывов в Киеве.
"Нам отчаянно нужно прекращение войны, и нет ничего зазорного в слове отчаянно", — говорится в его публикации в Telegram-канале.
"Нам отчаянно нужно прекращение войны, и нет ничего зазорного в слове отчаянно", — говорится в его публикации в Telegram-канале.
Депутат подчеркнул, что прекращение конфликта нужно будет защищать от тех, кто все это время оставался за границей, и от тех, кто встроился в систему военного времени и зарабатывает на ней.
Сегодня ночью в Киеве прогремели шесть серий взрывов, пишут украинские СМИ.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Сегодня ночью в Киеве прогремели шесть серий взрывов, пишут украинские СМИ.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.