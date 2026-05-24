Россия добивается от Гросси четкой реакции на атаки на ЗАЭС, заявил Ульянов

2026-05-24T23:08+0300

ВЕНА, 24 мая - ПРАЙМ. Россия добивается от главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси четкой и оперативной реакции на атаки ВСУ по Запорожской АЭС (ЗАЭС), об этом РИА Новости заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Мы последовательно ставим перед Рафаэлем Гросси вопрос о необходимости более точного, оперативного и однозначного — без каких-либо двусмысленностей — освещения продолжающихся провокаций и нападений ВСУ на ЗАЭС, ее инфраструктуру и город-спутник Энергодар, где проживают сотрудники станции и их семьи", - сказал он.

