ВСУ развернули террор, чтобы запугать жителей Энергодара, заявил Ульянов
2026-05-24T23:15+0300
михаил ульянов
рафаэль гросси
магатэ
всу
запорожская аэс
ВЕНА, 24 мая - ПРАЙМ. ВСУ развернули настоящий террор, чтобы запугать жителей Энергодара и сотрудников Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявил РИА Новости постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Фактически речь идет о самом настоящем терроре, который развернули ВСУ с целью запугать жителей Энергодара и сотрудников ЗАЭС", - сказал Ульянов, комментируя текущую ситуацию вокруг ЗАЭС. Дипломат добавил, что "семь опор" обеспечения ядерной и физической ядерной безопасности во время вооруженного конфликта, о которых постоянно напоминает гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, для Украины попросту не существуют. "Происходит то, о чем мы долгое время предупреждали Секретариат Агентства и государства-члены МАГАТЭ. В отсутствие осуждений и даже намека на критику Киев опьянен чувством вседозволенности и совершает все более безрассудные преступления", - добавил Ульянов.
Ульянов: Киев развернул террор для запугивания жителей Энергодара и сотрудников ЗАЭС