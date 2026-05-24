ВСУ развернули террор, чтобы запугать жителей Энергодара, заявил Ульянов - 24.05.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
ВСУ развернули террор, чтобы запугать жителей Энергодара, заявил Ульянов
2026-05-24T23:15+0300
ПРАЙМ
23:15 24.05.2026
 
Ульянов: Киев развернул террор для запугивания жителей Энергодара и сотрудников ЗАЭС

ВЕНА, 24 мая - ПРАЙМ. ВСУ развернули настоящий террор, чтобы запугать жителей Энергодара и сотрудников Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявил РИА Новости постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Фактически речь идет о самом настоящем терроре, который развернули ВСУ с целью запугать жителей Энергодара и сотрудников ЗАЭС", - сказал Ульянов, комментируя текущую ситуацию вокруг ЗАЭС.
Дипломат добавил, что "семь опор" обеспечения ядерной и физической ядерной безопасности во время вооруженного конфликта, о которых постоянно напоминает гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, для Украины попросту не существуют.
"Происходит то, о чем мы долгое время предупреждали Секретариат Агентства и государства-члены МАГАТЭ. В отсутствие осуждений и даже намека на критику Киев опьянен чувством вседозволенности и совершает все более безрассудные преступления", - добавил Ульянов.
Ульянов и Гросси обсудили ситуацию вокруг ЗАЭС
