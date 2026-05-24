ВСУ развернули террор, чтобы запугать жителей Энергодара, заявил Ульянов

2026-05-24T23:15+0300

ВЕНА, 24 мая - ПРАЙМ. ВСУ развернули настоящий террор, чтобы запугать жителей Энергодара и сотрудников Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявил РИА Новости постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Фактически речь идет о самом настоящем терроре, который развернули ВСУ с целью запугать жителей Энергодара и сотрудников ЗАЭС", - сказал Ульянов, комментируя текущую ситуацию вокруг ЗАЭС. Дипломат добавил, что "семь опор" обеспечения ядерной и физической ядерной безопасности во время вооруженного конфликта, о которых постоянно напоминает гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, для Украины попросту не существуют. "Происходит то, о чем мы долгое время предупреждали Секретариат Агентства и государства-члены МАГАТЭ. В отсутствие осуждений и даже намека на критику Киев опьянен чувством вседозволенности и совершает все более безрассудные преступления", - добавил Ульянов.

энергодар, рф, вена, михаил ульянов, рафаэль гросси, магатэ, всу, запорожская аэс