Интенсивность атак ВСУ близ ЗАЭС существенно возросла, заявил Ульянов
2026-05-24T23:38+0300
ВЕНА, 24 мая - ПРАЙМ. Интенсивность атак ВСУ в районе вокруг Запорожской АЭС с начала мая существенно возросла, заявил РИА Новости постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "С начала мая интенсивность атак ВСУ на данном направлении существенно возросла", - сказал он. По его словам, такие нападения имели место практически ежедневно, в течение 17 дней этого месяца. "Ранения получили более десяти человек, включая военнослужащих Войск национальной гвардии, сотрудников ОМОН и гражданских. Трое человек погибли. Повреждены многочисленные объекты гражданской, транспортной и энергетической инфраструктуры", - добавил дипломат.
