Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины - 24.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260524/vozmezdie-870178761.html
ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины
ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины - 24.05.2026, ПРАЙМ
ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины
Армия России нанесла массированный удар возмездия, в том числе баллистическими ракетами "Орешник", по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК | 24.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-24T11:54+0300
2026-05-24T12:10+0300
спецоперация на украине
россия
общество
украина
рф
вс рф
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0b/863409102_0:0:2200:1239_1920x0_80_0_0_20292ade36aad478c0a55cf490b9cbb3.jpg
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Армия России нанесла массированный удар возмездия, в том числе баллистическими ракетами "Орешник", по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. &quot;В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар баллистическими ракетами &quot;Орешник&quot;, аэробаллистическими ракетами &quot;Искандер&quot;, гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами &quot;Кинжал&quot; и крылатыми ракетами &quot;Циркон&quot;, крылатыми ракетами воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины&quot;, - говорится в сводке оборонного ведомства.Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, подчеркивает МО РФ.
украина
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0b/863409102_203:0:2054:1388_1920x0_80_0_0_47122cd1e7ec1010cf37e89590924470.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , украина, рф, вс рф, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Общество , УКРАИНА, РФ, ВС РФ, ВСУ
11:54 24.05.2026 (обновлено: 12:10 24.05.2026)
 
ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины

ВС РФ применили "Орешник", "Искандеры" и "Цирконы" для удара возмездия по ВПК Украины

© РИА Новости . Минобороны России Боевой пуск ракеты из комплекса "Искандер-М"
 Боевой пуск ракеты из комплекса Искандер-М - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2026
Боевой пуск ракеты из комплекса "Искандер-М". Архивное фото
© РИА Новости . Минобороны России
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Армия России нанесла массированный удар возмездия, в том числе баллистическими ракетами "Орешник", по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.

"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар баллистическими ракетами "Орешник", аэробаллистическими ракетами "Искандер", гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал" и крылатыми ракетами "Циркон", крылатыми ракетами воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины", - говорится в сводке оборонного ведомства.

Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, подчеркивает МО РФ.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯОбществоУКРАИНАРФВС РФВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала