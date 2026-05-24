Зеленский выступил с истеричным обращением после удара возмездия по Украине - 24.05.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
Зеленский выступил с истеричным обращением после удара возмездия по Украине
2026-05-24T12:10+0300
12:10 24.05.2026
 
Зеленский выступил с истеричным обращением после удара возмездия по Украине

Зеленский обратился к Западу после удара возмездия по Украине

МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский обратился к Западу после удара российских военных по Украине.

"Важно, чтобы Украина была не наедине. Нужны решения и от Соединенных Штатов Америки, и от Европы", — написал он в Telegram-канале.
Зеленский отметил, что "не всю баллистику удалось сбить" и больше всего попаданий было в Киеве.

Минобороны России в воскресенье сообщило об ударе возмездия по военным целям на Украине, в том числе "Орешником". Военные также применили крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования и БПЛА. Все цели атаки достигнуты, добавили в министерстве.

Дроны ВСУ ночью в пятницу ударили по общежитию колледжа, в котором находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Никаких военных объектов рядом с ним не было. Погиб 21 человек, еще 42 получили ранения.

Как отметил Владимир Путин, атака не была случайной. Выжившие студенты рассказали, что беспилотники
