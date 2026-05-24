Новое решение Зеленского вызвало ярость на Западе

Владимир Зеленский резко отказался от предложения канцлера Германии Фридриха Мерца по Украине из-за безнаказанности, написал аналитик Центра фундаментальных... | 24.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-24T15:51+0300

МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский резко отказался от предложения канцлера Германии Фридриха Мерца по Украине из-за безнаказанности, написал аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X. "Почему он выдвигает требования? Потому что ему все сходит с рук", — говорится в публикации.На этой неделе Зеленский потребовал от руководства Евросоюза "справедливого подхода и равных прав в Европе", после того как Мерц предложил дать Украине статус "ассоциированного члена" объединенияРанее глава киевского режима потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом лидеры западных государств много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование. Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны Евросоюза не готовы озвучить Киеву дату вступления в блок.

