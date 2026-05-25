"Наступает хаос": на Западе пришли в ужас после удара России по Киеву

Военный ответ России по отношению к Украине привел страну в состояние хаоса, об этом написал бывший аналитик португальской разведки и юрист Алешандри Геррейру в

МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Военный ответ России по отношению к Украине привел страну в состояние хаоса, об этом написал бывший аналитик португальской разведки и юрист Алешандри Геррейру в социальной сети X."Россия нанесла массированный удар по территории Украины, где ключевой целью был Киев. То, каким образом Россия нанесла значительный ущерб, и тот факт, что, когда Москва решает сменить тип вооружения, на Украине наступает хаос, являются четкими признаками того, кто на самом деле контролирует ход событий", — признал эксперт.Прошлой ночью российские войска совершили ракетные удары по украинским военным объектам с использованием "Орешника", "Кинжала", "Искандера" и "Циркона". Эта операция достигла всех поставленных целей и была ответом на атакующие действия ВСУ против гражданской инфраструктуры. Министерство обороны подчеркнуло, что удары по гражданским объектам не планировались и не проводились.Ночью в пятницу дроны атаковали общежитие Старобельского педагогического колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР. В результате чего произошло обрушение здания, где находились 86 студентов. Военных объектов поблизости не было. Погибли 21 подросток, ещё 42 получили ранения.

