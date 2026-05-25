"Наступает хаос": на Западе пришли в ужас после удара России по Киеву - 25.05.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
"Наступает хаос": на Западе пришли в ужас после удара России по Киеву
07:00 25.05.2026
 
"Наступает хаос": на Западе пришли в ужас после удара России по Киеву

Аналитик Геррейру: удар российской армии по Киеву спровоцировал хаос на Украине

МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Военный ответ России по отношению к Украине привел страну в состояние хаоса, об этом написал бывший аналитик португальской разведки и юрист Алешандри Геррейру в социальной сети X.

"Россия нанесла массированный удар по территории Украины, где ключевой целью был Киев. То, каким образом Россия нанесла значительный ущерб, и тот факт, что, когда Москва решает сменить тип вооружения, на Украине наступает хаос, являются четкими признаками того, кто на самом деле контролирует ход событий", — признал эксперт.
Прошлой ночью российские войска совершили ракетные удары по украинским военным объектам с использованием "Орешника", "Кинжала", "Искандера" и "Циркона". Эта операция достигла всех поставленных целей и была ответом на атакующие действия ВСУ против гражданской инфраструктуры. Министерство обороны подчеркнуло, что удары по гражданским объектам не планировались и не проводились.

Ночью в пятницу дроны атаковали общежитие Старобельского педагогического колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР. В результате чего произошло обрушение здания, где находились 86 студентов. Военных объектов поблизости не было. Погибли 21 подросток, ещё 42 получили ранения.
