Лавров сообщил Рубио о начале системных ударов по объектам ВСУ в Киеве
Спецоперация на Украине
Лавров сообщил Рубио о начале системных ударов по объектам ВСУ в Киеве
Лавров сообщил Рубио о начале системных ударов по объектам ВСУ в Киеве
22:36 25.05.2026
 
Лавров сообщил Рубио о начале системных ударов по объектам ВСУ в Киеве

Лавров проинформировал Рубио о начале системных ударов ВС России по объектам ВСУ в Киеве

МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонных переговоров с госсекретарем США Марко Рубио проинформировал его о начале системных ударов ВС РФ по объектам в Киеве, используемым для нужд ВСУ, заявили в понедельник в МИД РФ.
"По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина Сергей Лавров официально довел до американской стороны информацию о том, что в ответ на продолжающиеся террористические атаки киевского режима против мирного населения и гражданских объектов на российской территории Вооруженные силы Российской Федерации приступают к системным и последовательным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ, и по центрам принятия соответствующих решений ", - сказано в заявлении на сайте министерства.
Наиболее высокопоставленными дипломатами США на Украине являются Джули Дэвис, которая занимает должность временного поверенного в делах США в Киеве, а также заместитель главы дипмиссии Дэниел Бишоф. Кроме того, на Украине находятся старший коммерческий атташе службы внешней торговли министерства торговли США при посольстве в Киеве Леон Скаршински, глава отдела безопасности в посольстве США на Украине Джеймс М. Улин, сотрудники дипломатической миссии, охрана и безопасность посольства, военные специалисты и подрядчики.
Всего среди ключевых сотрудников посольства США на Украине, согласно официальному справочнику Госдепа США, значится 21 человек по состоянию на март 2026 года.
В 2023 году бывший госсекретарь Энтони Блинкен оценивал численность диппредставительства в 45 человек, не считая сотрудников Пентагона, у которых "также есть свои люди на местах".
 
