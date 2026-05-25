"Красная линия". Предупреждение МИД России вызвало панику у журналиста
Предупреждение МИД России об атаках по центрам принятия решений на Украине после удара ВСУ по Старобельску говорит о том, то Киев вышел за все рамки, заявил... | 25.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-25T22:38+0300
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Предупреждение МИД России об атаках по центрам принятия решений на Украине после удара ВСУ по Старобельску говорит о том, то Киев вышел за все рамки, заявил ирландский журналист Чей Боуз."Россия только что предупредила иностранных граждан и дипломатов о необходимости покинуть Киев. Похоже, что ВСУ своим ударом по Старобельску пересекли красную линию", — написал он в соцсети X.В МИД в понедельник сообщили, что российская армия в ответ на атаки ВСУ на мирное население будет последовательно бить по центрам принятия решений на Украине. Все эти объекты расположены в Киеве, поэтому министерство призвало дипломатов и представителей международных организаций скорее покинуть город, а местных жителей — не приближаться к военной и административной инфраструктуре.В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР, где находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения.Российская армия в ответ поразила цели, связанные с военным руководством Украины, применив ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".
Журналист Боуз назвал удар ВСУ по Старобельску пересечением красной линии