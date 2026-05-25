https://1prime.ru/20260525/medvedev-870193800.html
Акции устрашения против ученых обречены на провал, заявил Медведев
2026-05-25T09:37+0300
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Россия в состоянии защитить своих граждан, а акции устрашения против российских ученых обречены на провал, заявил председатель президиума совета при президенте РФ по науке и образованию, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости о деле археолога Бутягина. "Шантаж, провокации, угрозы и взятие в заложники – это, можно сказать, "фирменный стиль" наших врагов. Мы в этом, к сожалению, уже успели убедиться. Безопасности наших граждан – и тем более талантливых ученых – в такой обстановке наша страна уделяет повышенное внимание", - сказал Медведев. При этом важно, чтобы такие меры помогали защитить российских ученых, но не ограничивали их работу. "Если поместить ученых в подобие "золотой клетки", контролировать каждый их шаг за пределы страны, это станет исполнением мечты тех, кто всеми силами пытается изолировать российскую науку, запугать ее лучших представителей", - уверен Медведев. Отвечая на вопрос РИА Новости о возможности разработки для ученых специальных рекомендаций по работе за границей, Медведев отметил, что в этом нет смысла, ученые имеют вес и авторитет в мировом научном сообществе и умеют вести себя в самом престижном международном окружении. "Осторожность и предусмотрительность им, безусловно, не помешают. Но акции устрашения против них обречены на провал. Как показывает история с археологом Бутягиным, наше государство в состоянии защитить своих граждан. А для врагов у нас свои "рекомендации по поведению", мы даем их наглядно и жестко, в ежедневном наступательном режиме", - заключил Медведев.
Медведев: акции устрашения против российских ученых обречены на провал
