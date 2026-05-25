ВС России нанесут удары по центрам принятия решений в Киеве - 25.05.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
ВС России нанесут удары по центрам принятия решений в Киеве
Ответные удары ВС РФ будут наноситься не только по предприятиям ВПК, но и по центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве, сообщает МИД РФ. | 25.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-25T16:55+0300
рф, киев
Спецоперация на Украине, РФ, Киев
16:55 25.05.2026
 
ВС России нанесут удары по центрам принятия решений в Киеве

МИД: ВС России атакуют центры принятия решений и командные пункты в Киеве

МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Ответные удары ВС РФ будут наноситься не только по предприятиям ВПК, но и по центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве, сообщает МИД РФ.
"В сложившихся условиях Вооруженные Силы РФ приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение. Удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и командным пунктам", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
