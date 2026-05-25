Нефть дешевеет на оптимизме по поводу мирного соглашения с Ираном - 25.05.2026, ПРАЙМ
Нефть дешевеет на оптимизме по поводу мирного соглашения с Ираном
2026-05-25T07:59+0300
07:59 25.05.2026
 
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть с началом новой недели падают на 5% на растущем оптимизме по поводу мирного соглашения между США и Ираном, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 7.27 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 5,28% относительно предыдущего закрытия - до 94,92 долларов за баррель, июльские фьючерсы на WTI - на 5,73%, до 91,06 доллара.
Показатель цены Brent впервые с 21 апреля опустились ниже отметки в 95 долларов.
Инвесторы следят за ситуацией в мире. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванного американского чиновника заявила о том, что США и Иран достигли принципиального согласия об открытии Ормузского пролива.
Издание подчеркнуло, что детали этой договоренности неясны, поскольку пока неизвестно, как скоро будет нормализовано движение судов через пролив. Также непонятно, предполагает ли это соглашение сохранение за Ираном контроля над проливом.
"Несмотря на все оговорки и риски, которые остаются в отношении мирного соглашения и Ормузского пролива, теперь появился свет в конце тоннеля, который принесет некоторое облегчение ценам на нефть в краткосрочной перспективе", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика MST Marquee Сола Кавонича (Saul Kavonic).
Президент США Дональд Трамп также ранее заявил, что переговоры с Ираном идут конструктивно.
 
