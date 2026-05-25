Цена нефти марки Brent опустилась ниже 94 долларов за баррель

2026-05-25T22:13+0300

МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили падение до 6% в понедельник, стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца апреля опустилась ниже 94 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 19.54 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 6,22% относительно предыдущего закрытия - до 93,98 доллара за баррель, показатель впервые с 21 апреля находится ниже уровня в 94 доллара. Июльские фьючерсы на WTI дешевели на 6,37%, до 90,45 доллара.

