Власти Индонезии готовят новые нормативные акты для импорта нефти из России - 25.05.2026, ПРАЙМ
Власти Индонезии готовят новые нормативные акты для импорта нефти из России
2026-05-25T23:05+0300
ДЖАКАРТА, 25 мая — ПРАЙМ. Власти Индонезии готовят дополнительные нормативные акты, которые позволят государственным агентствам участвовать в импорте нефти, в том числе из России, заявили журналистам представители министерства энергетики и минеральных ресурсов страны. Договоренности о закупках нефти были достигнуты после визита президента Индонезии Прабово Субианто в Москву в апреле. Джакарта планирует поэтапно закупить около 150 миллионов баррелей нефти до конца текущего года. По словам генерального директора нефтегазового управления министерства энергетики и минеральных ресурсов страны Лаоде Сулемана, сейчас импорт сырой нефти осуществляет государственная компания Индонезии Pertamina, однако прямые закупки российской нефти "требуют специального механизма" из-за международных финансовых обязательств компании. "Pertamina работает с использованием глобальных облигаций. Компания должна избегать действий, которые могут нарушить условия этих облигаций. Сейчас прорабатывается новая схема импорта", — заявил чиновник журналистам. Его слова приводит портал Jakarta Globe. В свою очередь, замминистра энергетики Индонезии Юлиот Танджунг заявил, что новая нормативная база необходима для создания правовой определенности при импорте нефти и предотвращения возможных юридических проблем в будущем. "Импорт может осуществляться напрямую государственными предприятиями, в данном случае Pertamina, а также государственными агентствами", — пояснил замминистра. По словам чиновника, новые правила предусматривают возможность закупок нефти из различных регионов мира, включая Ближний Восток, Африку, Северную и Южную Америку, а также Россию. "Это создает различия по ряду параметров, включая качество нефти, сроки доставки, логистику и колебания цен", — отметил Танджунг. В середине апреля министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия заявлял, что страна готова закупать нефть у любых государств, включая Россию, если это отвечает национальным интересам и способствует укреплению энергетической безопасности.
