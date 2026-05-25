"Русским удалось прорваться": на Западе оценили эффект от удара "Орешника" - 25.05.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
"Русским удалось прорваться": на Западе оценили эффект от удара "Орешника"
2026-05-25T07:03+0300
07:03 25.05.2026
 
"Русским удалось прорваться": на Западе оценили эффект от удара "Орешника"

МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Вчерашняя операция по нанесению удара показала, что российские силы смогли полностью пробить систему ПВО Киева. Масштаб очередного удара "Орешника" превысил все предыдущие атаки и значительно усилил страхи Владимира Зеленского, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале.
"Кадры из Киева выглядят поистине разрушительно. <…> Урон очевидно огромен и превосходит все, что мы видели во время предыдущих российских ударов. Говоря прямо и без прикрас, это полностью затмевает любые украинские атаки, когда-либо совершенные ранее.<…> Русским удалось прорваться.Фактически ПВО Киева оказалась полностью бессильна, и городу нанесен колоссальный ущерб", — признал эксперт.
По словам Меркуриса, масштаб разрушений вызвал серьезную беспокойство у лидера киевского режима, усиливая его опасения о будущих действиях России.

"Эта атака с применением ракет "Орешник" лишь усилит нарастающую панику Зеленского. Его страх перед тем, что в какой-то момент русские снова придут, только на этот раз с гораздо большей силой и гораздо большей решимостью повлиять на исход событий, будет преследовать его. Подозреваю, этот страх останется с ним до самого конца конфликта и будет все сильнее влиять на принимаемые им решения", — подытожил Меркурис.
Минувшей ночью российские военные нанесли ракетные удары по украинским военным объектам с помощью "Орешника", "Кинжала", "Искандера" и "Циркона". Удары достигли всех назначенных целей и стали ответом на террористические атаки ВСУ. Министерство обороны РФ отметило, что удары по гражданским объектам не планировались и не осуществлялись.

В пятницу в ночное время вражеские дроны атаковали общежитие Старобельского педагогического колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР, что привело к обрушению строения, где находились 86 студентов. Вблизи не было военных объектов. Погиб 21 подросток, еще 42 получили ранения.
