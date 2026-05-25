"Око за око". Истерика Зеленского из-за "Орешника" вызвала гнев во Франции

Читатели Le Figaro резко отреагировали на обращение Владимира Зеленского к западным союзникам после российского удара возмездия. | 25.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-25T22:30+0300

МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Читатели Le Figaro резко отреагировали на обращение Владимира Зеленского к западным союзникам после российского удара возмездия."Чего ожидала Украина? После атаки украинских беспилотников на учебный корпус и студенческое общежитие такая мощная реакция России была вполне ожидаема. <…> Давайте признаем, что Украина заходит слишком далеко в своих провокациях", — написал один из комментаторов."Око за око", — отметил другой."Давайте посмотрим на ситуацию трезво единственная цель Зеленского — присоединиться к Европейскому союзу и остаться у власти", — высказался третий."Я терпеть не могу, когда Зеленский изображает из себя невинного", — поделился мнением еще один из пользователей."Украинцы платят очень высокую цену за истерию ЕС", — заключили читатели.Украинские дроны ночью в пятницу ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР. Это привело к обрушению здания, в котором находились 86 учащихся. Никаких военных объектов рядом с ним не было. Погиб 21 подросток, еще 42 получили ранения.В ответ российская армия в ночь с субботы на воскресенье нанесла удар по украинским военным объектам ракетами "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон". Он достиг всех целей и стал ответом на террористические атаки ВСУ. В Минобороны подчеркнули, что обстрелов гражданской инфраструктуры не планировалось и не было.

