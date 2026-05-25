"Слишком сильно". Удар "Орешником" по Украине вызвал переполох в Британии

Читатели Daily Mail обсуждают российский удар возмездия "Орешником" по Украине после атаки ВСУ на Старобельск.

2026-05-25T22:32+0300

МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Читатели Daily Mail обсуждают российский удар возмездия "Орешником" по Украине после атаки ВСУ на Старобельск."Чего ожидала Украина после того, как запустила ​​беспилотники в студенческое общежитие в ЛНР? На мой взгляд, ответные действия России оправданы", — написал один комментатор."Украина атакует Москву и другие российские территории и плачет, когда ей наносят ответный удар. Владимир Зеленский становится все более невменяемым", — отметил другой."У Украины заканчиваются люди и деньги для войны. У России — нет. <…> Киев не победит. В лучшем случае он может надеяться на перемирие", — высказался третий."Украина ввязалась в это слишком сильно. Ею управляют плохие люди, которые не проводили выборы уже много лет", — поделился мнением еще один из пользователей."Россия соглашается на мирное урегулирование конфликта, но Зеленский запускает ракеты по гражданским объектам. Когда Москва наносит ответный удар, тупая Британия обвиняет Россию. Вы — идиоты и фашисты, а не достойные доверия союзники", — заключили читатели.Украинские дроны ночью в пятницу ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР. Это привело к обрушению здания, в котором находились 86 учащихся. Никаких военных объектов рядом с ним не было. Погиб 21 подросток, еще 42 получили ранения.В ответ российская армия в ночь с субботы на воскресенье нанесла удар по украинским военным объектам ракетами "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон". Он достиг всех целей и стал ответом на террористические атаки ВСУ. В Минобороны подчеркнули, что обстрелов гражданской инфраструктуры не планировалось и не было.

