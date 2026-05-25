В России хотят ввести оплату проезда в транспорте по QR-кодам на остановках

2026-05-25T19:28+0300

МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Общественный совет при Минтрансе России предложил внедрить по стране предварительную оплату проезда в общественном транспорте по QR-кодам, расположенным на остановках, сообщили РИА Новости в пресс-службе совета. "В числе частных практических решений для удобства оплаты проезда на общественном транспорте Кира Доросева (член комиссии по развитию пассажирских перевозок Общественного совета при Минтрансе - ред.) предложила ввести предварительную оплату проезда в виде QR-кодов на остановках", - говорится в сообщении. В Общественном совете отметили, что такие цифровые решения, как оплата по геопозиции или QR-коду помогают сделать поездку удобнее для пассажиров, но работают изолированно друг от друга. В связи с этим, там выдвинули инициативу интеграции всех действующих цифровых решений в единую систему, которой могли быть стать "единое облако льгот", оплата через мессенджер "Макс" или система цифровых двойников транспорта. Разработанная Минтрансом России в 2022 году технология оплаты по геопозиции функционирует в ряде российских городов. Она внедрена в Ярославле, Ижевске, Твери, Казани, Перми, Нижнем Новгороде, Курске и Костроме. Согласно стратегии в области цифровой трансформации транспорта до 2030 года, бесконтактная оплата проезда по геопозиции в общественном транспорте России к 2030 году должна заработать в 250 городах.

