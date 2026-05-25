Роскачество объяснило, почему нельзя пить газировку в жару

Утолять жажду газировками не рекомендуется, потому что они только ее усиливают из-за большого содержания сахара, рассказали РИА Новости в Роскачестве. | 25.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-25T05:46+0300

МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Утолять жажду газировками не рекомендуется, потому что они только ее усиливают из-за большого содержания сахара, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "В жару не рекомендуется утолять жажду газированными сладкими напитками и жидкостями с повышенным содержанием сахара, потому что они не утоляют, а вызывают жажду", - говорится в сообщении. По словам экспертов, для избежания обезвоживания стоит пить больше воды, чтобы восполнить воду, которая выделяется из тела. "Высчитывается норма не так уж и сложно: в среднем с потом и дыханием человек теряет около 0,5 литра воды, а с мочой выводится около полутора литров. Итого – два литра воды, потерянной организмом за сутки. В жаркую погоду и при физической нагрузке потери могут быть больше", - объяснили они. В Роскачестве подчеркнули, что потеря даже 10% жидкости может иметь последствия для организма. Обезвоживание приводит к быстрой утомляемости, усталости и ухудшению общего самочувствия. Кроме этого, хорошо жажду утоляет квас благодаря содержанию углекислоты, аминокислот и их способности задерживаться в организме. Также в квасе содержатся полезные вещества – кальций, фосфор, магний, молочная кислота, витамины группы В, витамин С. Помимо этого, в организации упомянули чай и соки, как хорошие способы утолить жажду. При этом соки рекомендуется разбавлять водой.

