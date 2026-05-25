Россия нарастила экспорт майонеза и других соусов

2026-05-25T04:48+0300

МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Россия за январь-апрель 2026 года нарастила экспорт майонеза и других соусов на 20% в стоимостном выражении, до 34 тысяч тонн на сумму около 66 миллионов долларов, сообщили РИА Новости в Федеральном центре "Агроэкспорт". "Согласно предварительным оценкам экспертов, за 4 месяца 2026 года (без учета данных стран ЕАЭС за март-апрель) Россия экспортировала порядка 34 тысяч тонн майонеза и других соусов на сумму около 66 миллионов долларов. В сравнении с тем же периодом прошлого года экспорт вырос на 2% в весе и 20% в деньгах", - говорится в сообщении. В центре добавили, что в пятерку крупнейших стран-импортеров входят: Казахстан со стоимостью экспорта около 12 миллионов долларов, Узбекистан — более 11 миллионов долларов, Азербайджан — более 8 миллионов долларов, Белоруссия — свыше 7 миллионов долларов и Грузия — более 6 миллионов долларов. Там также отметили, что в 2025 году был зафиксирован рекорд экспорта российского майонеза и других соусов за всю историю наблюдений: около 157 тысяч тонн на сумму свыше 290 миллионов долларов.

