"Мы не можем". На Западе сделали резкое заявление о переговорах с Россией

Европейцев убеждают в недопустимости диалога с Россией, хотя это идет вразрез с "европейскими ценностями", написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии | 25.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-25T22:29+0300

МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Европейцев убеждают в недопустимости диалога с Россией, хотя это идет вразрез с "европейскими ценностями", написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в соцсети X."Наш политико-медийный истеблишмент убедил общественность в неприемлемости дипломатии с Россией, что противоречит нашим "ценностям". Действительно, моральная дилемма для нашего политико-медийного истеблишмента — бойкотировать дипломатию и утверждать, что оружие — это путь к миру, в то время как сотни тысяч молодых людей погибают на поле боя", — написал он.По словам профессора, европейцы "не могут вести никаких обсуждений с Москвой, поскольку любой, кто критикует официальную политику ЕС, подвергается клевете, цензуре, "отмене" и санкциям".Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва считает, что говорить всегда лучше, чем вести дело к конфронтации, а именно этим сейчас занимаются европейцы.

