"Пытаются скрыть". В Финляндии забили тревогу после удара "Орешника"

Финляндия недооценивает истинный масштаб и потенциал военной мощи России, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X, комментируя... | 25.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-25T22:40+0300

МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Финляндия недооценивает истинный масштаб и потенциал военной мощи России, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X, комментируя удар возмездия "Орешником" по Украине."Меня беспокоит неспособность многих финских и европейских "экспертов" понять, с чем мы имеем дело в отношениях с Россией. Я говорю не о ее колоссальном ядерном арсенале. В настоящее время Москва обладает непревзойденным ракетным и беспилотным потенциалом, который западные аналитики и СМИ <…> отчаянно пытаются скрыть", — отметил он.По словам профессора, Хельсинки следует признать, что он "уже проиграл эту войну России".Украинские дроны ночью в пятницу ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР. Это привело к обрушению здания, в котором находились 86 учащихся. Никаких военных объектов рядом с ним не было. Погиб 21 подросток, еще 42 получили ранения.В ответ российская армия в ночь с субботы на воскресенье нанесла удар по украинским военным объектам ракетами "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон". Он достиг всех целей и стал ответом на террористические атаки ВСУ. В Минобороны подчеркнули, что обстрелов гражданской инфраструктуры не планировалось и не было.

