"Пытаются скрыть". В Финляндии забили тревогу после удара "Орешника" - 25.05.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
"Пытаются скрыть". В Финляндии забили тревогу после удара "Орешника"
2026-05-25T22:40+0300
22:40 25.05.2026
 
"Пытаются скрыть". В Финляндии забили тревогу после удара "Орешника"

Профессор Малинен: Финляндия не осознает реальную военную мощь РФ

МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Финляндия недооценивает истинный масштаб и потенциал военной мощи России, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X, комментируя удар возмездия "Орешником" по Украине.
"Меня беспокоит неспособность многих финских и европейских "экспертов" понять, с чем мы имеем дело в отношениях с Россией. Я говорю не о ее колоссальном ядерном арсенале. В настоящее время Москва обладает непревзойденным ракетным и беспилотным потенциалом, который западные аналитики и СМИ <…> отчаянно пытаются скрыть", — отметил он.
По словам профессора, Хельсинки следует признать, что он "уже проиграл эту войну России".
Украинские дроны ночью в пятницу ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР. Это привело к обрушению здания, в котором находились 86 учащихся. Никаких военных объектов рядом с ним не было. Погиб 21 подросток, еще 42 получили ранения.
В ответ российская армия в ночь с субботы на воскресенье нанесла удар по украинским военным объектам ракетами "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон". Он достиг всех целей и стал ответом на террористические атаки ВСУ. В Минобороны подчеркнули, что обстрелов гражданской инфраструктуры не планировалось и не было.
