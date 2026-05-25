Предупреждение МИД России напугало Запад - 25.05.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
Предупреждение МИД России напугало Запад
Страны НАТО, руководствуясь своими интересами, хотят спровоцировать мощный удар России по Украине, заявил немецкий экономист, профессор Винчестерского... | 25.05.2026, ПРАЙМ
© Фото : Леонид Пасечник/MAX — Последствия удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Страны НАТО, руководствуясь своими интересами, хотят спровоцировать мощный удар России по Украине, заявил немецкий экономист, профессор Винчестерского университета Ричард Вернер.
"Войны накаляются. Именно этого и добивались зачинщики Третьей мировой войны. Непрерывные бомбардировки гражданских объектов в России специалистами стран НАТО провоцируют усиленный ответ со стороны Москвы, которая до этого момента действовала очень осторожно", — написал он в соцсети X.
В МИД в понедельник сообщили, что российская армия в ответ на атаки ВСУ на мирное население будет последовательно бить по центрам принятия решений на Украине. Все эти объекты расположены в Киеве, поэтому министерство призвало дипломатов и представителей международных организаций скорее покинуть город, а местных жителей — не приближаться к военной и административной инфраструктуре.
В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР, где находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения.
Российская армия в ответ поразила цели, связанные с военным руководством Украины, применив ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".
