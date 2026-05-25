На Западе дерзко высказались о провале Рютте по Украине
Генсек НАТО Марк Рютте столкнулся с неожиданной реакцией Европы на идею тратить 0,25% ВВП стран блока на поддержку Украины, заявил экс-премьер Польши Лешек...
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте столкнулся с неожиданной реакцией Европы на идею тратить 0,25% ВВП стран блока на поддержку Украины, заявил экс-премьер Польши Лешек Миллер"Проблема в том, что некоторые страны НАТО заметили одну деталь: политикам ЕС больше не получится продать своим гражданам идею о помощи Украине как "инвестицию в победу". <…> Рютте обижен, поскольку решил, что раз западные политики годами соревновались в заявлениях о поддержке Киева, то их общества будут готовы платить бесконечно", — написал он в соцсети X.Миллер также отметил, что идею Рютте заблокировали страны, которые раньше "громче всех поучали других о моральном долге солидарности" с Украиной.Газета Telegraph сообщила в воскресенье, что Великобритания и Франция оказались основными противниками идеи тратить 0,25% ВВП стран НАТО на поддержку Украины. По информации издания, против предложения также выступили Испания, Италия и Канада.Ранее Рютте выступал с таким предложением, чтобы гарантировать бесперебойную военную помощь Киеву со стороны стран альянса.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.
Миллер: Рютте обиделся на НАТО после отказа от идеи тратить 0,25% ВВП стран блока на Киев