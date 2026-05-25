"У вас не получится": на Западе обратились к Украине после атаки на ЛНР - 25.05.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
"У вас не получится": на Западе обратились к Украине после атаки на ЛНР
2026-05-25T07:01+0300
07:01 25.05.2026
 
"У вас не получится": на Западе обратились к Украине после атаки на ЛНР

AntiDiplomatico: удар ВСУ по Старобельску не удастся оправдать на Западе

МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Атака украинских сил на студенческое общежитие в Старобельске стала преступлением, которое не укладывается в рамки оправдания даже для западных обществ, пишет итальянский ресурс AntiDiplomatico.
"Ни одна из атак Украины никогда не подвергается критическому анализу. Никаких сомнений, никаких словесных предостережений, никаких глаголов, спрягаемых в условном наклонении. <…> Но убийство детей во сне <…> и нанесение серьезных травм другим — это острая тема, реальность, которую у вас не получится сгладить на уровне повествования", — указывается в материале.
Автор материала отметила, что убийство мирных студентов в ЛНР невозможно представить как легитимный военный ответ киевских властей.

"Трудно придерживаться мнения, что убийство молодых студентов может найти какое-либо оправдание в возмездии – или в карме, как мы предпочитаем говорить сегодня", — признала она.
В статье подчеркивается, что подобное преступление стало возможным благодаря постоянной поддержке неонацистского режима Владимира Зеленского, которому на Западе оказываются почести.

Руководитель ЛНР Леонид Пасечник в пятницу сообщил об атаке ВСУ на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным СК, ночью ВСУ использовали четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа. По информации МЧС, погиб 21 человек. Поисковые работы завершены.

Накануне Министерство обороны РФ объявило, что ответом на террористические действия ВСУ стало нанесение массированного удара по украинским военным объектам ракетами "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон". Ведомство сообщило, что удары достигли всех намеченных целей.
