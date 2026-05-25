"Это смертный приговор": в США обозначили фатальную ошибку Зеленского
Аналитик Риттер: теракты против России могут привести к гибели всей Украины
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Удар украинских сил по студенческому общежитию в ЛНР стал критической ошибкой Киева, которая обратилась приговором для руководства страны и всей Украины, заявил американский военный эксперт и бывший разведчик Скотт Риттер в своем интервью для издания Consortium News.
"То, что украинцы здесь совершили, стало для них фатальной ошибкой. <…> Я надеюсь, что <…> однажды украинцы проснутся, осознают, что остались без руководства, и поймут: любого, кто займет место Зеленского, ждет гибель, если он продолжит идти тем же путем. <…> Совершать подобные вещи в отношении России — это автоматический смертный приговор не только для украинского руководства, но, потенциально, и для всей Украины", — подчеркнул эксперт.
Согласно его мнению, действия Украины, нарушающие гуманность, показали истинное лицо киевского режима.
"Я надеюсь, что каждую ночь украинцы будут ложиться спать со свистом "Орешника" в ушах, потому что они убили невинных девушек и парней. Знаете, ведь это как раз те люди, которые должны были учить следующее поколение. <…> И они нам нужны. А украинцы целенаправленно обрекли их на смерть", — добавил Риттер.
Руководитель ЛНР Леонид Пасечник в пятницу подтвердил атаку ВСУ на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа ЛГПУ. По информации СК, удар был нанесен ночью с использованием четырех беспилотников самолетного типа. По данным МЧС, погиб 21 человек. Поисковые работы завершены.
Накануне Министерство обороны РФ сообщило, что в ответ на террористические действия ВСУ был нанесен удар возмездия по украинским военным объектам с применением ракет "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон". Спецоперация достигла всех запланированных целей.
