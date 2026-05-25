Зеленский пожаловался на США после предупреждения МИД России - 25.05.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
Зеленский пожаловался на США после предупреждения МИД России
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Киев остро нуждается в военной помощи от США, заявил Владимир Зеленский."Что касается защиты неба, мы обсуждаем это со всеми нашими партнерами. К сожалению, с Америкой уже давно нет прогресса в расширении производства средств противоракетной обороны. &lt;…&gt; Европа оказывает нам финансовую помощь, но лидерство Соединенных Штатов в этом вопросе крайне необходимо", — посетовал он в Telegram-канале.В МИД в понедельник сообщили, что российская армия в ответ на атаки ВСУ на мирное население будет последовательно бить по центрам принятия решений на Украине. Все эти объекты расположены в Киеве, поэтому министерство призвало дипломатов и представителей международных организаций скорее покинуть город, а местных жителей — не приближаться к военной и административной инфраструктуре.Ранее журнал Foreign Policy со ссылкой на неназванного дипломата сообщал, что американские чиновники полагают, что Украина не продержится и двух дней без внешней международной помощи. При этом указывается, что представители администрации президента США Дональда Трампа посылают едва ли воодушевляющие сигналы для Киева.Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, любой транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
