Ferrari представила полностью электрический автомобиль

Ferrari представила полностью электрический автомобиль

2026-05-26T14:59+0300

МОСКВА/РИМ, 26 мая - РИА Новости. Итальянский автомобильный производитель Ferrari представил свою первую полностью электрическую модель - Ferrari Luce ("Свет") - но при том что другие европейские компании отказываются от таких автомобилей из-за слабого спроса, акции Ferrari падают в цене на 6%, следует из релиза компании и данных торгов. "Сегодня компания Ferrari представила модель Ferrari Luce", - говорится в пресс-релизе на сайте компании. "Автомобиль расширяет модельный ряд Ferrari... и позволяет создать совершенно новый тип Ferrari - то, что стало возможным только благодаря полностью электрической архитектуре", - также сообщила компания. Полноприводный четырехдверный Luce с пятью сиденьями был представлен в Риме, дизайн был разработан Love From под руководством Джони Айва (бывшего руководителя отдела дизайна Apple) и Марка Ньюсона, сообщила компания. Максимальная скорость превышает 310 километров в час, а до 100 километров в час Luce может разогнаться за 2,5 секунды. По сообщению Ferrari, автомобиль получил уникальную систему управления, позволяющую контролировать каждое колесо одновременно по трем осям: продольной, поперечной и вертикальной. Все электронные системы объединены новой центральной платформой Vehicle Control Unit (VCU), которая обновляет параметры управления 200 раз в секунду. Электромотор Luce имеет запаса хода в 530 километров. Суммарная мощность электромоторов достигает 830 киловатт, а общий крутящий момент составляет 7750 Ньютон-метра. "Ferrari Luce открывает новую эру благодаря революционным технологиям full-electric", - говорится в сообщении производителя. Стоимость Luce в Италии начинается от 550 тысяч евро, или 640 тысяч долларов. По данным агентства Рейтер, начало поставок ожидается в четвертом квартале текущего года. При этом в феврале текущего года глава Lamborghini сообщил, что компания приостановила планы выпуска полностью электрической модели в пользу гибридных в связи с резким падением спроса. А в сентябре прошлого года немецкая Porsche AG отложила выпуск полностью электрических моделей автомобилей на более поздний срок. В январе Porsche также отчиталась о сильнейшем за 16 лет падении годовых продаж. Европейские автопроизводители сталкиваются с серьезной конкуренцией со стороны китайских компаний. По состоянию на 13.49 мск акции компании в Милане дешевели на 6,35%. Ferrari - итальянский автопроизводитель спортивных и гоночных автомобилей, основан в 1939 году. Первый гоночный автомобиль Ferrari был выпущен в 1947 году на заводе в городе Маранелло, где сейчас и находится штаб-квартира компании. Штат компании насчитывает более 5 тысяч сотрудников.

