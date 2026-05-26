https://1prime.ru/20260526/ferrari--870226082.html
Ferrari представила полностью электрический автомобиль
Ferrari представила полностью электрический автомобиль - 26.05.2026, ПРАЙМ
Ferrari представила полностью электрический автомобиль
Итальянский автомобильный производитель Ferrari представил свою первую полностью электрическую модель - Ferrari Luce ("Свет") - но при том что другие... | 26.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-26T14:59+0300
2026-05-26T14:59+0300
2026-05-26T14:59+0300
рим
италия
ferrari
apple
lamborghini
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/1a/870225966_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_a81043e5b06d752c202ab9396809577f.jpg
МОСКВА/РИМ, 26 мая - РИА Новости. Итальянский автомобильный производитель Ferrari представил свою первую полностью электрическую модель - Ferrari Luce ("Свет") - но при том что другие европейские компании отказываются от таких автомобилей из-за слабого спроса, акции Ferrari падают в цене на 6%, следует из релиза компании и данных торгов. "Сегодня компания Ferrari представила модель Ferrari Luce", - говорится в пресс-релизе на сайте компании. "Автомобиль расширяет модельный ряд Ferrari... и позволяет создать совершенно новый тип Ferrari - то, что стало возможным только благодаря полностью электрической архитектуре", - также сообщила компания. Полноприводный четырехдверный Luce с пятью сиденьями был представлен в Риме, дизайн был разработан Love From под руководством Джони Айва (бывшего руководителя отдела дизайна Apple) и Марка Ньюсона, сообщила компания. Максимальная скорость превышает 310 километров в час, а до 100 километров в час Luce может разогнаться за 2,5 секунды. По сообщению Ferrari, автомобиль получил уникальную систему управления, позволяющую контролировать каждое колесо одновременно по трем осям: продольной, поперечной и вертикальной. Все электронные системы объединены новой центральной платформой Vehicle Control Unit (VCU), которая обновляет параметры управления 200 раз в секунду. Электромотор Luce имеет запаса хода в 530 километров. Суммарная мощность электромоторов достигает 830 киловатт, а общий крутящий момент составляет 7750 Ньютон-метра. "Ferrari Luce открывает новую эру благодаря революционным технологиям full-electric", - говорится в сообщении производителя. Стоимость Luce в Италии начинается от 550 тысяч евро, или 640 тысяч долларов. По данным агентства Рейтер, начало поставок ожидается в четвертом квартале текущего года. При этом в феврале текущего года глава Lamborghini сообщил, что компания приостановила планы выпуска полностью электрической модели в пользу гибридных в связи с резким падением спроса. А в сентябре прошлого года немецкая Porsche AG отложила выпуск полностью электрических моделей автомобилей на более поздний срок. В январе Porsche также отчиталась о сильнейшем за 16 лет падении годовых продаж. Европейские автопроизводители сталкиваются с серьезной конкуренцией со стороны китайских компаний. По состоянию на 13.49 мск акции компании в Милане дешевели на 6,35%. Ferrari - итальянский автопроизводитель спортивных и гоночных автомобилей, основан в 1939 году. Первый гоночный автомобиль Ferrari был выпущен в 1947 году на заводе в городе Маранелло, где сейчас и находится штаб-квартира компании. Штат компании насчитывает более 5 тысяч сотрудников.
https://1prime.ru/20260526/volga-870223907.html
рим
италия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/1a/870225966_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_2c60f744587a5389403910b3c4b1e707.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рим, италия, ferrari, apple, lamborghini, авто
Рим, ИТАЛИЯ, Ferrari, Apple, Lamborghini, Авто
Ferrari представила полностью электрический автомобиль
Ferrari представила полностью электрический автомобиль Luce
МОСКВА/РИМ, 26 мая - РИА Новости. Итальянский автомобильный производитель Ferrari представил свою первую полностью электрическую модель - Ferrari Luce ("Свет") - но при том что другие европейские компании отказываются от таких автомобилей из-за слабого спроса, акции Ferrari падают в цене на 6%, следует из релиза компании и данных торгов.
"Сегодня компания Ferrari
представила модель Ferrari Luce", - говорится в пресс-релизе на сайте компании.
"Автомобиль расширяет модельный ряд Ferrari... и позволяет создать совершенно новый тип Ferrari - то, что стало возможным только благодаря полностью электрической архитектуре", - также сообщила компания.
Полноприводный четырехдверный Luce с пятью сиденьями был представлен в Риме
, дизайн был разработан Love From под руководством Джони Айва (бывшего руководителя отдела дизайна Apple
) и Марка Ньюсона, сообщила компания. Максимальная скорость превышает 310 километров в час, а до 100 километров в час Luce может разогнаться за 2,5 секунды.
Стало известно, когда начнутся продажи автомобилей Volga
По сообщению Ferrari, автомобиль получил уникальную систему управления, позволяющую контролировать каждое колесо одновременно по трем осям: продольной, поперечной и вертикальной. Все электронные системы объединены новой центральной платформой Vehicle Control Unit (VCU), которая обновляет параметры управления 200 раз в секунду. Электромотор Luce имеет запаса хода в 530 километров. Суммарная мощность электромоторов достигает 830 киловатт, а общий крутящий момент составляет 7750 Ньютон-метра.
"Ferrari Luce открывает новую эру благодаря революционным технологиям full-electric", - говорится в сообщении производителя.
Стоимость Luce в Италии
начинается от 550 тысяч евро, или 640 тысяч долларов. По данным агентства Рейтер, начало поставок ожидается в четвертом квартале текущего года.
При этом в феврале текущего года глава Lamborghini
сообщил, что компания приостановила планы выпуска полностью электрической модели в пользу гибридных в связи с резким падением спроса.
А в сентябре прошлого года немецкая Porsche AG отложила выпуск полностью электрических моделей автомобилей на более поздний срок. В январе Porsche
также отчиталась о сильнейшем за 16 лет падении годовых продаж.
Европейские автопроизводители сталкиваются с серьезной конкуренцией со стороны китайских компаний.
По состоянию на 13.49 мск акции компании в Милане дешевели на 6,35%.
Ferrari - итальянский автопроизводитель спортивных и гоночных автомобилей, основан в 1939 году. Первый гоночный автомобиль Ferrari был выпущен в 1947 году на заводе в городе Маранелло, где сейчас и находится штаб-квартира компании. Штат компании насчитывает более 5 тысяч сотрудников.