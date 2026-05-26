"Газпром нефть" планирует установить новый рекорд добычи углеводородов
2026-05-26T20:42+0300
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. "Газпром нефть" в 2026 году планирует новый рекорд добычи углеводородов, запустив несколько крупных месторождений в Арктике и Восточной Сибири, сообщил глава компании Александр Дюков. "В этом (2025 - ред.) году мы обновили рекорд по объемам добычи: производство углеводородов превысило 130 миллионов тонн. Компания продолжит наращивание объемов добычи – уже в 2026 году мы планируем ввести в промышленную эксплуатацию несколько крупных месторождений углеводородов в Арктике и Восточной Сибири", - приведены слова Дюкова в годовом отчете компании. "Газпром нефть" в конце мая сообщила о начале полномасштабной добычи нефти на Чонской группе месторождений в Восточной Сибири. В отчете уточняется, что "Газпром нефть" в 2025 году нарастила добычу углеводородов на 3% по сравнению с 2024 годом, до рекордных 130,7 миллиона тонн нефтяного эквивалента. Достичь такого уровня удалось благодаря системной работе с остаточными извлекаемыми запасами на зрелых месторождениях, приоритизации портфеля инвестиций в бурение, а также внедрению инновационных технологий разработки трудноизвлекаемых запасов (ТрИЗ). Кроме того, во втором полугодии 2025 года "Газпром нефть" запустила добывающие скважины после частичного снятия ограничений ОПЕК+.
