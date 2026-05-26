"Решили подвергнуть опасности". Предупреждение России поразило журналиста

Некоторые европейские страны готовы подвергнуть опасности своих дипломатов в Киеве ради новой сенсации, заявил американский журналист и ведущий на телеканале RT

2026-05-26T23:04+0300

МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Некоторые европейские страны готовы подвергнуть опасности своих дипломатов в Киеве ради новой сенсации, заявил американский журналист и ведущий на телеканале RT Рик Санчес."Очевидно, что Россия ответит. Как и любое ответственное государство, Москва предупредила европейских чиновников о необходимости эвакуировать граждан из Киева, но ЕС решил подвергнуть опасности собственных дипломатов", — написал он в соцсети X.По мнению журналиста, это говорит о многом, поскольку наглядно демонстрирует, что Европу больше волнует "следующий громкий заголовок, а не жизни собственных посланников".В понедельник МИД заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения и российская армия приступает к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. В связи с этим ведомство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.Официальный представитель МИД Франции Паскаль Конфавре позже сообщил, что Париж не собирается вывозить своих дипломатов из Киева. При этом французский МИД относится к сложившейся ситуации "чрезвычайно серьезно", утверждает Конфавре.Представитель МИД Польши также заявил, что Варшава не намерена эвакуировать своих дипломатов из украинской столицы.

