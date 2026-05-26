Рубль вернулся к росту против юаня на Мосбирже

Курс китайской валюты по отношению к российской во вторник вернулся к снижению после двух дней роста, следует из данных Московской биржи. | 26.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-26T18:32+0300

МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской во вторник вернулся к снижению после двух дней роста, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.44 мск падал на 8 копеек (-0,8%) - до 10,52 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,51-10,63 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 71,6 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 71,39 рубля. Рубль опять растет Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте во вторник опять снижается – в направлении уровня 10,5 рубля - после двух сессий роста. "Фактор налогового периода мая все же усилил поддержку рубля. Пик фискальных платежей экспортеров приходится на четверг. Поэтому уже в среду будет последний день, когда для этих целей можно продавать иностранную валюту в режиме TOM (с расчетами "завтра"), чтобы получить рубли к 28 мая", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Юаневая ставка денежного рынка при этом со вчера не изменилась и остается минимальной с декабря прошлого года: +0,01% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже. Внешние факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.47 мск росла на 3,8% - до 97 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,1% - до 99,2 пункта. Прогнозы В текущих условиях курс юаня может двигаться у верхней границы диапазона в 10,45-10,65 рубля, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". В ближайшие дни курс юаня будет находиться в диапазоне текущей недели 10,5–10,65 рубля и к ее концу способен выйти из консолидации вверх с ближайшей целью в районе сопротивления 10,74 рубля, оценивает Бабин из "БКС Мир инвестиций".

