Соглашение ЕАЭС и ОАЭ вступит в силу до конца года, заявил Мантуров

2026-05-26T22:05+0300

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Вступление в силу соглашения об экономическом партнерстве между ЕАЭС и Объединенными Арабскими Эмиратами ожидается до конца года, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров. "Ожидаем вступления в силу до конца текущего года соглашения об экономическом партнерстве между ЕАЭС и Объединенными Арабскими Эмиратами, которое будет способствовать улучшению качества торговли и достижению ее большей сбалансированности", – сказал Мантуров, чьи слова приводятся секретариатом по итогам встречи с президентом ОАЭ Мохаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. В секретариате добавили, что соглашение станет важным дополнением к подписанным в прошлом году российско-эмиратским соглашениям о свободной торговле услугами и об устранении двойного налогообложения. В ходе переговоров отмечена позитивная динамика сотрудничества в промышленном, сельскохозяйственном и энергетическом секторах, в области высоких технологий, а также в гуманитарных сферах. Первый вице-премьер России поздравил главу ОАЭ и дружественный эмиратский народ с наступающим мусульманским праздником Ид аль-Адха, известном в России как Курбан-Байрам. На днях президентом России Владимиром Путиным были подписаны законы о ратификации соглашения об экономическом партнерстве между ЕАЭС и ОАЭ, а также российско-эмиратского межправительственного соглашения о торговле услугами и инвестициях. В ходе переговоров отмечена позитивная динамика сотрудничества в промышленном, сельскохозяйственном и энергетическом секторах, в области высоких технологий, а также в гуманитарных сферах. Первый вице-премьер России поздравил главу ОАЭ и дружественный эмиратский народ с наступающим мусульманским праздником Ид аль-Адха, известном в России как Курбан-байрам.

