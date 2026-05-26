https://1prime.ru/20260526/manturov-870236355.html
Соглашение ЕАЭС и ОАЭ вступит в силу до конца года, заявил Мантуров
Соглашение ЕАЭС и ОАЭ вступит в силу до конца года, заявил Мантуров - 26.05.2026, ПРАЙМ
Соглашение ЕАЭС и ОАЭ вступит в силу до конца года, заявил Мантуров
Вступление в силу соглашения об экономическом партнерстве между ЕАЭС и Объединенными Арабскими Эмиратами ожидается до конца года, заявил первый вице-премьер... | 26.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-26T22:05+0300
2026-05-26T22:05+0300
2026-05-26T22:48+0300
политика
россия
мировая экономика
оаэ
денис мантуров
владимир путин
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850160044_0:40:3127:1799_1920x0_80_0_0_3dd70cc67ffddc1abefc200e5c4fa744.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Вступление в силу соглашения об экономическом партнерстве между ЕАЭС и Объединенными Арабскими Эмиратами ожидается до конца года, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров. "Ожидаем вступления в силу до конца текущего года соглашения об экономическом партнерстве между ЕАЭС и Объединенными Арабскими Эмиратами, которое будет способствовать улучшению качества торговли и достижению ее большей сбалансированности", – сказал Мантуров, чьи слова приводятся секретариатом по итогам встречи с президентом ОАЭ Мохаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. В секретариате добавили, что соглашение станет важным дополнением к подписанным в прошлом году российско-эмиратским соглашениям о свободной торговле услугами и об устранении двойного налогообложения. В ходе переговоров отмечена позитивная динамика сотрудничества в промышленном, сельскохозяйственном и энергетическом секторах, в области высоких технологий, а также в гуманитарных сферах. Первый вице-премьер России поздравил главу ОАЭ и дружественный эмиратский народ с наступающим мусульманским праздником Ид аль-Адха, известном в России как Курбан-Байрам. На днях президентом России Владимиром Путиным были подписаны законы о ратификации соглашения об экономическом партнерстве между ЕАЭС и ОАЭ, а также российско-эмиратского межправительственного соглашения о торговле услугами и инвестициях. В ходе переговоров отмечена позитивная динамика сотрудничества в промышленном, сельскохозяйственном и энергетическом секторах, в области высоких технологий, а также в гуманитарных сферах. Первый вице-премьер России поздравил главу ОАЭ и дружественный эмиратский народ с наступающим мусульманским праздником Ид аль-Адха, известном в России как Курбан-байрам.
https://1prime.ru/20260526/manturov-870233121.html
оаэ
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850160044_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_817918f6ed88a6c61ddc9859a94846c7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, оаэ, денис мантуров, владимир путин, еаэс
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, ОАЭ, Денис Мантуров, Владимир Путин, ЕАЭС
Соглашение ЕАЭС и ОАЭ вступит в силу до конца года, заявил Мантуров
Мантуров: соглашение об экономическом партнерстве между ЕАЭС и ОАЭ вступит до конца года
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Вступление в силу соглашения об экономическом партнерстве между ЕАЭС и Объединенными Арабскими Эмиратами ожидается до конца года, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров.
"Ожидаем вступления в силу до конца текущего года соглашения об экономическом партнерстве между ЕАЭС
и Объединенными Арабскими Эмиратами, которое будет способствовать улучшению качества торговли и достижению ее большей сбалансированности", – сказал Мантуров
, чьи слова приводятся секретариатом по итогам встречи с президентом ОАЭ
Мохаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.
В секретариате добавили, что соглашение станет важным дополнением к подписанным в прошлом году российско-эмиратским соглашениям о свободной торговле услугами и об устранении двойного налогообложения.
В ходе переговоров отмечена позитивная динамика сотрудничества в промышленном, сельскохозяйственном и энергетическом секторах, в области высоких технологий, а также в гуманитарных сферах.
Первый вице-премьер России поздравил главу ОАЭ и дружественный эмиратский народ с наступающим мусульманским праздником Ид аль-Адха, известном в России как Курбан-Байрам.
Товарооборот между Россией и ОАЭ в 2025 году вырос в 1,5 раза
На днях президентом России Владимиром Путиным
были подписаны законы о ратификации соглашения об экономическом партнерстве между ЕАЭС и ОАЭ, а также российско-эмиратского межправительственного соглашения о торговле услугами и инвестициях.
В ходе переговоров отмечена позитивная динамика сотрудничества в промышленном, сельскохозяйственном и энергетическом секторах, в области высоких технологий, а также в гуманитарных сферах.
Первый вице-премьер России поздравил главу ОАЭ и дружественный эмиратский народ с наступающим мусульманским праздником Ид аль-Адха, известном в России как Курбан-байрам.