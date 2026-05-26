Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Соглашение ЕАЭС и ОАЭ вступит в силу до конца года, заявил Мантуров - 26.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Политика
https://1prime.ru/20260526/manturov-870236355.html
Соглашение ЕАЭС и ОАЭ вступит в силу до конца года, заявил Мантуров
Соглашение ЕАЭС и ОАЭ вступит в силу до конца года, заявил Мантуров - 26.05.2026, ПРАЙМ
Соглашение ЕАЭС и ОАЭ вступит в силу до конца года, заявил Мантуров
Вступление в силу соглашения об экономическом партнерстве между ЕАЭС и Объединенными Арабскими Эмиратами ожидается до конца года, заявил первый вице-премьер... | 26.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-26T22:05+0300
2026-05-26T22:48+0300
политика
россия
мировая экономика
оаэ
денис мантуров
владимир путин
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850160044_0:40:3127:1799_1920x0_80_0_0_3dd70cc67ffddc1abefc200e5c4fa744.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Вступление в силу соглашения об экономическом партнерстве между ЕАЭС и Объединенными Арабскими Эмиратами ожидается до конца года, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров. "Ожидаем вступления в силу до конца текущего года соглашения об экономическом партнерстве между ЕАЭС и Объединенными Арабскими Эмиратами, которое будет способствовать улучшению качества торговли и достижению ее большей сбалансированности", – сказал Мантуров, чьи слова приводятся секретариатом по итогам встречи с президентом ОАЭ Мохаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. В секретариате добавили, что соглашение станет важным дополнением к подписанным в прошлом году российско-эмиратским соглашениям о свободной торговле услугами и об устранении двойного налогообложения. В ходе переговоров отмечена позитивная динамика сотрудничества в промышленном, сельскохозяйственном и энергетическом секторах, в области высоких технологий, а также в гуманитарных сферах. Первый вице-премьер России поздравил главу ОАЭ и дружественный эмиратский народ с наступающим мусульманским праздником Ид аль-Адха, известном в России как Курбан-Байрам. На днях президентом России Владимиром Путиным были подписаны законы о ратификации соглашения об экономическом партнерстве между ЕАЭС и ОАЭ, а также российско-эмиратского межправительственного соглашения о торговле услугами и инвестициях. В ходе переговоров отмечена позитивная динамика сотрудничества в промышленном, сельскохозяйственном и энергетическом секторах, в области высоких технологий, а также в гуманитарных сферах. Первый вице-премьер России поздравил главу ОАЭ и дружественный эмиратский народ с наступающим мусульманским праздником Ид аль-Адха, известном в России как Курбан-байрам.
https://1prime.ru/20260526/manturov-870233121.html
оаэ
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850160044_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_817918f6ed88a6c61ddc9859a94846c7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, оаэ, денис мантуров, владимир путин, еаэс
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, ОАЭ, Денис Мантуров, Владимир Путин, ЕАЭС
22:05 26.05.2026 (обновлено: 22:48 26.05.2026)
 
Соглашение ЕАЭС и ОАЭ вступит в силу до конца года, заявил Мантуров

Мантуров: соглашение об экономическом партнерстве между ЕАЭС и ОАЭ вступит до конца года

© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкДенис Мантуров
Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2026
Денис Мантуров . Архивное фото
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Вступление в силу соглашения об экономическом партнерстве между ЕАЭС и Объединенными Арабскими Эмиратами ожидается до конца года, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров.
"Ожидаем вступления в силу до конца текущего года соглашения об экономическом партнерстве между ЕАЭС и Объединенными Арабскими Эмиратами, которое будет способствовать улучшению качества торговли и достижению ее большей сбалансированности", – сказал Мантуров, чьи слова приводятся секретариатом по итогам встречи с президентом ОАЭ Мохаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.
В секретариате добавили, что соглашение станет важным дополнением к подписанным в прошлом году российско-эмиратским соглашениям о свободной торговле услугами и об устранении двойного налогообложения.
В ходе переговоров отмечена позитивная динамика сотрудничества в промышленном, сельскохозяйственном и энергетическом секторах, в области высоких технологий, а также в гуманитарных сферах.
Первый вице-премьер России поздравил главу ОАЭ и дружественный эмиратский народ с наступающим мусульманским праздником Ид аль-Адха, известном в России как Курбан-Байрам.
Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2026
Товарооборот между Россией и ОАЭ в 2025 году вырос в 1,5 раза
19:13
На днях президентом России Владимиром Путиным были подписаны законы о ратификации соглашения об экономическом партнерстве между ЕАЭС и ОАЭ, а также российско-эмиратского межправительственного соглашения о торговле услугами и инвестициях.
В ходе переговоров отмечена позитивная динамика сотрудничества в промышленном, сельскохозяйственном и энергетическом секторах, в области высоких технологий, а также в гуманитарных сферах.
Первый вице-премьер России поздравил главу ОАЭ и дружественный эмиратский народ с наступающим мусульманским праздником Ид аль-Адха, известном в России как Курбан-байрам.
 
ПолитикаРОССИЯМировая экономикаОАЭДенис МантуровВладимир ПутинЕАЭС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала